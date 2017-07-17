«Самарус-Мещаникус» - «Самарус Современус». Эволюция городского жителя
На рубеже XIX-XX веков одним из самых многочисленных сословий Самары являлось мещанство. Sgpress.ru решил совершить небольшой исторический экскурс, чтобы узнать, как выглядел, кем трудился и как относился к жизни в целом типичный горожанин, именуемый мещанином.
Городские обыватели
Официально мещанство как сословие было закреплено в «Жалованной грамоте городам» 1785 года. Документ, подписанный рукой императрицы Екатерины II, разделял все городское население на шесть сословий, в числе которых находились «настоящие городские обыватели» - мещане.
Взаимодействие мещан осуществлялось через мещанское общество. Здесь представителей других сословий принимали в мещанство. Проводили и обратную процедуру перевода. Из мещан - в другое сословие. Кроме того, принимались решения о дисциплинарном наказании членов общества.
31 марта 1858 г. 27 человек самарских мещан «слушали прочитанное нам мещанским старостою Лебяжинским полученное им предписание Самарской городской думы от 5 марта за №… прошение сызранского мещанина Василья Егорова о желании его причислиться с семейством своим из г. Сызрани в наше самарское мещанское общество и постановили сей приговор… что мещанин… 26 лет, его жене Анне Лукьяновой 25 лет при них рождённая после 9 ревизии дочь Марья, недоимок за ним… не состоит и рекрутской очереди не подлежит, все они православного исповедания, а потому мы принять его Егорова в наше общество… согласны».
Отметим, что на протяжении XIX века для любого передвижения мещанина (переезд на другое место жительства или же отлучка по хозяйственным делам) требовалось разрешение. При этом для переселения в другую губернию было необходимо разрешение мещанского общества.
Те, кто проживали на «чужой» территории без него, могли получить в полиции свидетельство на срок до шести месяцев, достаточного для получения вида на жительство (прототип современной временной регистрации). Горожане, не успевшие прибыть в указанный срок к своему постоянному месту жительства, насильно высылали по месту «постоянной регистрации». Здесь их уже привлекали к ответственности.
К сожалению, а может, и к счастью, у «самарца современного» не осталось почти ничего общего с «самарцем-мещанином». Почему? - ответ прост: в нашем городе практически не осталось старожилов. Почти 90% нынешнего населения – это потомки приезжих, большая часть из которых были эвакуированы в наш город или же перебрались в Самару из деревень и сел. Несмотря на то, что почти не сохранились культурная память и преемственность поколений, есть объединяющая самарцев всех времен черта - это менталитет.
К примеру, профессор кафедры истории Самарского университета Зоя Кобозева, которая вплотную занимается изучением прошлого мещанского сословия, отмечает, что «самарцу современному» свойственна какая-то дерзость, бесшабашность, самоирония, задорность, добродушность, что также можно отнести и к «самарцу-мещанину».
От ремесленника до виноторговца
Спектр профессий мещан был довольно обширен: чернорабочий, столяр, портной, кучер, домохозяин, слесарь, сапожник, торговец, хлебопашец, кузнец, няня, кухарка, горничная, швейка, швейцар в клубе, строитель, дворник, фельдшер, машинист на заводе, виноторговец, домовладелец, содержатель пивной лавки, портниха. Несмотря на то, что мы живем в век «офисного планктона», коим является чуть ли не каждый второй, некоторые из профессий прошлых столетий и сейчас не теряют своей актуальности.
Главное, чтобы костюмчик сидел
К концу XIXвека в связи с распространением индустрии готового платья, прессы, выкроек, люди могли получать информацию об общеевропейской моде. При этом нужно сделать небольшое отступление и сказать о том, что понятие «мода» означало в первую общепринятый городской канон, который стремительно распространялся в провинциях. Вчерашние крестьянки, приезжая в город начинают «приспосабливаться» к городскому платью.
Женщины-мещанки носили так называемую «мещанскую парочку» - кофту с баской и пышным рукавом, который присутствует в платьях эпохи модерна. Он называется «жиго», «бараний окорок» или «бабушкин рукав». Второй частью «парочки» была юбка, часто с оборками. Также мещанки носили простые, расширяющиеся книзу платья. Кроме того, наиболее распространенным аксессуаром женщин того времени были кружевные перчатки-митенки. Конечно, на тот момент в Самаре уже существовали магазины готовой одежды, но большинство шило одежду дома, вышивали гладью и вязали кружева.
Мужчины одевались в полукрестьянский-полугородской костюм – сапоги «со скрипом» (между подошвой и стелькой делали подкладку из сухой бересты или насыпали туда сахарный песок), брюки, заправленные в сапоги, пиджаки, рубашки-косоворотки и картузы на голове.
- Мой прадед, который был управляющим самарской конторы братьев Крестовниковых, хоть и занимал респектабельную должность, был крестьянином по происхождению, и на снимках можно увидеть, что он одевался как городской франт. Это были пиджачная пара, красивые рубашки с запонками, шляпы, - рассказывает Зоя Кобозева.
Конечно, выбор одежды, как и сейчас¸ зависел от финансов и от ситуации. То есть для выхода в свет существовал приличный городской костюм, «как принято», что свойственно, впрочем, и сегодняшней Самаре, когда одежда и внешний вид должны соответствовать статусу.
Продолжение следует.
В следующем материале мы «заглянем» в частную жизнь мещан, чтобы узнать, как они любили, выстраивали внутрисемейные отношения и относились к старости и болезням.
Городские обыватели
Официально мещанство как сословие было закреплено в «Жалованной грамоте городам» 1785 года. Документ, подписанный рукой императрицы Екатерины II, разделял все городское население на шесть сословий, в числе которых находились «настоящие городские обыватели» - мещане.
Взаимодействие мещан осуществлялось через мещанское общество. Здесь представителей других сословий принимали в мещанство. Проводили и обратную процедуру перевода. Из мещан - в другое сословие. Кроме того, принимались решения о дисциплинарном наказании членов общества.
31 марта 1858 г. 27 человек самарских мещан «слушали прочитанное нам мещанским старостою Лебяжинским полученное им предписание Самарской городской думы от 5 марта за №… прошение сызранского мещанина Василья Егорова о желании его причислиться с семейством своим из г. Сызрани в наше самарское мещанское общество и постановили сей приговор… что мещанин… 26 лет, его жене Анне Лукьяновой 25 лет при них рождённая после 9 ревизии дочь Марья, недоимок за ним… не состоит и рекрутской очереди не подлежит, все они православного исповедания, а потому мы принять его Егорова в наше общество… согласны».
Отметим, что на протяжении XIX века для любого передвижения мещанина (переезд на другое место жительства или же отлучка по хозяйственным делам) требовалось разрешение. При этом для переселения в другую губернию было необходимо разрешение мещанского общества.
Те, кто проживали на «чужой» территории без него, могли получить в полиции свидетельство на срок до шести месяцев, достаточного для получения вида на жительство (прототип современной временной регистрации). Горожане, не успевшие прибыть в указанный срок к своему постоянному месту жительства, насильно высылали по месту «постоянной регистрации». Здесь их уже привлекали к ответственности.
К сожалению, а может, и к счастью, у «самарца современного» не осталось почти ничего общего с «самарцем-мещанином». Почему? - ответ прост: в нашем городе практически не осталось старожилов. Почти 90% нынешнего населения – это потомки приезжих, большая часть из которых были эвакуированы в наш город или же перебрались в Самару из деревень и сел. Несмотря на то, что почти не сохранились культурная память и преемственность поколений, есть объединяющая самарцев всех времен черта - это менталитет.
К примеру, профессор кафедры истории Самарского университета Зоя Кобозева, которая вплотную занимается изучением прошлого мещанского сословия, отмечает, что «самарцу современному» свойственна какая-то дерзость, бесшабашность, самоирония, задорность, добродушность, что также можно отнести и к «самарцу-мещанину».
От ремесленника до виноторговца
Спектр профессий мещан был довольно обширен: чернорабочий, столяр, портной, кучер, домохозяин, слесарь, сапожник, торговец, хлебопашец, кузнец, няня, кухарка, горничная, швейка, швейцар в клубе, строитель, дворник, фельдшер, машинист на заводе, виноторговец, домовладелец, содержатель пивной лавки, портниха. Несмотря на то, что мы живем в век «офисного планктона», коим является чуть ли не каждый второй, некоторые из профессий прошлых столетий и сейчас не теряют своей актуальности.
Главное, чтобы костюмчик сидел
К концу XIXвека в связи с распространением индустрии готового платья, прессы, выкроек, люди могли получать информацию об общеевропейской моде. При этом нужно сделать небольшое отступление и сказать о том, что понятие «мода» означало в первую общепринятый городской канон, который стремительно распространялся в провинциях. Вчерашние крестьянки, приезжая в город начинают «приспосабливаться» к городскому платью.
Женщины-мещанки носили так называемую «мещанскую парочку» - кофту с баской и пышным рукавом, который присутствует в платьях эпохи модерна. Он называется «жиго», «бараний окорок» или «бабушкин рукав». Второй частью «парочки» была юбка, часто с оборками. Также мещанки носили простые, расширяющиеся книзу платья. Кроме того, наиболее распространенным аксессуаром женщин того времени были кружевные перчатки-митенки. Конечно, на тот момент в Самаре уже существовали магазины готовой одежды, но большинство шило одежду дома, вышивали гладью и вязали кружева.
Мужчины одевались в полукрестьянский-полугородской костюм – сапоги «со скрипом» (между подошвой и стелькой делали подкладку из сухой бересты или насыпали туда сахарный песок), брюки, заправленные в сапоги, пиджаки, рубашки-косоворотки и картузы на голове.
- Мой прадед, который был управляющим самарской конторы братьев Крестовниковых, хоть и занимал респектабельную должность, был крестьянином по происхождению, и на снимках можно увидеть, что он одевался как городской франт. Это были пиджачная пара, красивые рубашки с запонками, шляпы, - рассказывает Зоя Кобозева.
Конечно, выбор одежды, как и сейчас¸ зависел от финансов и от ситуации. То есть для выхода в свет существовал приличный городской костюм, «как принято», что свойственно, впрочем, и сегодняшней Самаре, когда одежда и внешний вид должны соответствовать статусу.
Продолжение следует.
В следующем материале мы «заглянем» в частную жизнь мещан, чтобы узнать, как они любили, выстраивали внутрисемейные отношения и относились к старости и болезням.
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