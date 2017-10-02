Самару продолжают подключать к отоплению

Официально отопительный сезон в Самаре стартовал в субботу, 29 сентября. К понедельнику тепло дали во все учреждения круглосуточного пребывания - больницы, стационары, дома ребенка, интернаты. Также батареи нагрелись в 82% школ, 83% детсадов. Что же касается жилого фонда, то его обеспечили теплом на 39%. Из 10241 многоквартирного дома в Самаре отопление поступило в 3961.Мэр Самары Олег Фурсов поручил ускорить работы по подключению жилых зданий к теплу.- Понятно, что заполнение и прогревание системы займет определенное время, но нужно постараться, чтобы все дома получили отопление уже к концу этой недели, - сказал глава города.Добавим, что по сравнению с прошлым отопительным сезоном, в Самаре подключили к теплу в два раза больше жилых домов. Если за два дня с его начала в 2016 году отопление получали около 1600 зданий, то сейчас эта цифра выросла вдвое.