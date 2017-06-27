Самару презентуют иностранным журналистам в Санкт-Петербурге
Во вторник, 27 июня, в медиазоне Зенит Арены открыли стенды российских городов, которые примут у себя матчи Чемпионата мира 2018 года.
Среди них есть и презентация Самары. Иностранные журналисты смогут получить общую информацию о городе, об объектах, строящихся к предстоящему Чемпионату. В частности, здесь представлена 3D-проекция нового самарского стадиона.
Представлять город иностранным СМИ будут послы Чемпионата мира от Самары: космонавт Олег Кононенко и телеведущий, экс-футболист «Крыльев Советов» Евгений Савин. Официальная презентация состоится в субботу, 1 июля. Также журналистам продемонстрирует свое мастерство самарский футболист-фристайлер, участник международных соревнований Артем Залалетдинов.
Выставочная композиция будет работать до воскресенья, 2 июля. В этот день в Санкт-Петербурге пройдет финал Кубка Конфедераций, на котором российская сборная, к сожалению, завершила свое выступление, не сумев выйти из группы.
видео Павла Сещенко
Среди них есть и презентация Самары. Иностранные журналисты смогут получить общую информацию о городе, об объектах, строящихся к предстоящему Чемпионату. В частности, здесь представлена 3D-проекция нового самарского стадиона.
Представлять город иностранным СМИ будут послы Чемпионата мира от Самары: космонавт Олег Кононенко и телеведущий, экс-футболист «Крыльев Советов» Евгений Савин. Официальная презентация состоится в субботу, 1 июля. Также журналистам продемонстрирует свое мастерство самарский футболист-фристайлер, участник международных соревнований Артем Залалетдинов.
Выставочная композиция будет работать до воскресенья, 2 июля. В этот день в Санкт-Петербурге пройдет финал Кубка Конфедераций, на котором российская сборная, к сожалению, завершила свое выступление, не сумев выйти из группы.
видео Павла Сещенко
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