Самару посетил личный повар Путина, Ельцина и Горбачева
В Самару с рабочим визитом прибыл экс-повар Московского Кремля Виктор Беляев. Он является президентом Национальной ассоциации кулинаров России.
В рамках чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills) он поделился опытом с будущими коллегами из самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна. Также он сообщил, что Самара станет площадкой для создания филиала Национальной академии кулинаров.
Школу кулинаров с современным оборудованием планируют открыть на базе колледжа. Количество мест для студентов будет не ограничено. При этом им не нужно будет платить за обучение. Здесь специалисты смогут повысить свою квалификацию, изучить последние мировые тенденции, набить руку.
- Молодые люди, которые выбрали профессию повара, должны хорошо знать ремесло, в первую очередь национальную кухню, - уверен Беляев. - Для начала изучи русскую кухню, а потом все остальные.
По его словам, в программу обучения включат несколько направлений: старинную русскую кухню, царские и дворянские приемы, кремлевскую кухню советского периода.
Мэтр сказал, что уже бывал в Самаре, то есть в Куйбышеве, когда сюда приезжал Леонид Брежнев. Беляев готовил для высокой делегации уху. А вопросами питания первых лиц государства он занимается с 1975 года. Кроме Брежнева блюда Беляева пробовали Константин Черненко, Юрий Андропов, Михаил Горбачев, Борис Ельцин и Владимир Путин. По словам кремлевского повара, любимый десерт у нынешнего главы государства - мороженое.
Беседа прошла оживленно, студенты задавали вопросы о тонкостях профессии. Директор колледжа Татьяна Санникова отметила важность этого визита.
- Виктор Беляев владеет всеми знаниями, которые нужны кулинарам. Кроме того, сейчас проходит конкурс «Молодые профессионалы», и колледж старается соответствовать современным требованиям, - говорит Санникова.
По ее словам, в преддверии Чемпионата мира по футболу остро встал вопрос о подготовке профессиональных поваров. Во многих кафе и ресторанах испытывают голод. Кадровый. А специалисты, которые будут кормить болельщиков, тоже должны внести свой вклад в то, чтобы у гостей города осталось приятное послевкусие после приезда в Самару.
На следующий день студентов ждали практические занятия. Мастер-класс «Тайны кремлевской кухни» - постоянно действующая программа, которую Беляев представляет во многих городах России. Упор он делает на то, чтобы уйти от использования иностранных деликатесов.
Первым делом мастер и его команда готовили борщок. Его, например, в 1812 году подавали воинам в госпиталях, чтобы они быстрее поправляли здоровье. Основа - бульон из мяса рябчика, тетерева или перепелки. В него добавляют насыщенный отвар свеклы, соль и немного коньяка. Кроме того, в готовое блюдо макают острый перец, завернутый в марлю. Затем красный бульон разливают в стаканы и подают с сырными гренками.
Следующее блюдо - рыба по- монастырски. Раньше его готовили из осетрины, но можно использовать и судака. Беляеву активно помогали студенты. Ребята разделывали рыбу, отделяли филе. Добавили грибы, сыр, масло, лук и запекли в духовке.
Последним штрихом в программе стали сытные блинчики с творогом, которые служат хорошим десертом.
- Сегодня мы приготовили три блюда - полноценный обед. Это та пища, которая подавалась на приемах в Кремле в царское и советское время, - сказал Беляев. - Сейчас другие времена, появились креветки и фуа-гра, но мы стараемся сохранить богатые традиции русской кухни.
В рамках чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills) он поделился опытом с будущими коллегами из самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна. Также он сообщил, что Самара станет площадкой для создания филиала Национальной академии кулинаров.
Школу кулинаров с современным оборудованием планируют открыть на базе колледжа. Количество мест для студентов будет не ограничено. При этом им не нужно будет платить за обучение. Здесь специалисты смогут повысить свою квалификацию, изучить последние мировые тенденции, набить руку.
- Молодые люди, которые выбрали профессию повара, должны хорошо знать ремесло, в первую очередь национальную кухню, - уверен Беляев. - Для начала изучи русскую кухню, а потом все остальные.
По его словам, в программу обучения включат несколько направлений: старинную русскую кухню, царские и дворянские приемы, кремлевскую кухню советского периода.
Мэтр сказал, что уже бывал в Самаре, то есть в Куйбышеве, когда сюда приезжал Леонид Брежнев. Беляев готовил для высокой делегации уху. А вопросами питания первых лиц государства он занимается с 1975 года. Кроме Брежнева блюда Беляева пробовали Константин Черненко, Юрий Андропов, Михаил Горбачев, Борис Ельцин и Владимир Путин. По словам кремлевского повара, любимый десерт у нынешнего главы государства - мороженое.
Беседа прошла оживленно, студенты задавали вопросы о тонкостях профессии. Директор колледжа Татьяна Санникова отметила важность этого визита.
- Виктор Беляев владеет всеми знаниями, которые нужны кулинарам. Кроме того, сейчас проходит конкурс «Молодые профессионалы», и колледж старается соответствовать современным требованиям, - говорит Санникова.
По ее словам, в преддверии Чемпионата мира по футболу остро встал вопрос о подготовке профессиональных поваров. Во многих кафе и ресторанах испытывают голод. Кадровый. А специалисты, которые будут кормить болельщиков, тоже должны внести свой вклад в то, чтобы у гостей города осталось приятное послевкусие после приезда в Самару.
На следующий день студентов ждали практические занятия. Мастер-класс «Тайны кремлевской кухни» - постоянно действующая программа, которую Беляев представляет во многих городах России. Упор он делает на то, чтобы уйти от использования иностранных деликатесов.
Первым делом мастер и его команда готовили борщок. Его, например, в 1812 году подавали воинам в госпиталях, чтобы они быстрее поправляли здоровье. Основа - бульон из мяса рябчика, тетерева или перепелки. В него добавляют насыщенный отвар свеклы, соль и немного коньяка. Кроме того, в готовое блюдо макают острый перец, завернутый в марлю. Затем красный бульон разливают в стаканы и подают с сырными гренками.
Следующее блюдо - рыба по- монастырски. Раньше его готовили из осетрины, но можно использовать и судака. Беляеву активно помогали студенты. Ребята разделывали рыбу, отделяли филе. Добавили грибы, сыр, масло, лук и запекли в духовке.
Последним штрихом в программе стали сытные блинчики с творогом, которые служат хорошим десертом.
- Сегодня мы приготовили три блюда - полноценный обед. Это та пища, которая подавалась на приемах в Кремле в царское и советское время, - сказал Беляев. - Сейчас другие времена, появились креветки и фуа-гра, но мы стараемся сохранить богатые традиции русской кухни.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
20 мая 2018
258
20 мая 2018
210
19 мая 2018
559
19 мая 2018
729
19 мая 2018
329
19 мая 2018
281
20 мая 2018 , 17:34
121
Первое медучреждение на 500 посещений за смену будет располагаться на улице Запорожской, 26,...
20 мая 2018 , 14:10
258
В субботу, 19 мая, все музеи нашего города приготовили для своих гостей обширную...
19 мая 2018 , 18:49
559
Праздник прошел в субботу, 19 мая, в парке Молодежный.
19 мая 2018 , 18:13
729
В субботу, 19 мая, распахнул свои двери первый в России музей Эльдара Рязанова. Он находится в...
19 мая 2018 , 16:45
511
В субботу, 19 мая, в Самаре открылся музей Эльдара Рязанова. Мы попросили...
20 мая 2018 , 13:38
205
Сотрудники Центрального государственного архива Самарской области предоставили в распоряжение...
20 мая 2018 , 13:25
210
В Самару с рабочим визитом прибыл экс-повар Московского Кремля Виктор Беляев. Он является...
19 мая 2018 , 13:19
329
Сегодня, 19 мая, Самара присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев»....
19 мая 2018 , 17:11
431
На время Чемпионата мира по футболу в Самаре контроль за обстановкой на дорогах возьмет на себя...
19 мая 2018 , 12:58
281
Два дня назад как обычно, в предельно демократичной обстановке, в старосамарском дворике на...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
2 мая 2018
4363
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
8 мая 2018
3386
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
16 мая 2018
3213
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ.
6 мая 2018
3123
2
В воскресенье, 6 мая, в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья...
11 мая 2018
2623
Речь идет про участок от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
2 мая 2018
4363
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
30 апреля 2018
2132
Длина самарской набережной около пяти километров.
1 мая 2018
2242
1
Вторая очередь набережной между бассейном «ЦСКА ВВС» и заводом...
30 апреля 2018
1673
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
1 мая 2018
1627
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...