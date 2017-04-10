Самарцы задолжали за услуги ЖКХ почти 3 миллиарда рублей
Об этом стало известно на заседание комитета по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Самарской городской думы.
По данным департамента городского хозяйства и экологии, на 1 марта 2017 года задолженность населения перед управляющими компаниями по оплате услуг ЖКХ составила 2,9 миллиарда рублей. Работа с неплательщиками ведется по нескольким направлениям, включая информационно-разъяснительные мероприятия, а также заседания конфликтных комиссий, на которых в индивидуальном порядке рассматриваются возможные варианты погашения задолженности. Одной из мер воздействия на должников является ограничение или приостановление поставки коммунальных услуг (электроснабжение, водоотведение). В случае отказа от добровольного погашения задолженности управляющими организациями направляются иски для взыскания долгов в судебном порядке.
В тоже время предлагается повысить уровень работы управляющих компаний. Во многих случаях люди просто-напросто не хотят платить за неоказанную услугу. Если в подъезде месяцами не убирают, если неделями нет горячей воды, то жители и не оплачивают эти услуги, считают депутаты. Несмотря на то, что в Самарской области составлен и рекомендован к использованию типовой договор между жильцами многоквартирных домов и управляющими компаниями, последние предпочитают работать по собственным документам. Зачастую в данных договорах недостаточно конкретно прописаны обязанности и ответственность обслуживающих организаций.
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