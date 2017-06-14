Самарцы задолжали за холодную воду более 1 млрд рублей

Как сообщает пресс-служба ООО «СКС», такая сумма сложилась из долгов юридических, физических лиц, бюджетных организаций. В частности, дебиторская задолженность за пользование водой и канализацией юридических лиц составила 137 млн рублей, а бюджетных организаций – 32,1 млн рублей. Задолженность УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК в общей сложности составила 473,1 млн рублей, а физлица, находящиеся на прямых расчётах с СКС, задолжали 679,8 млн рублей. Отметим, что их задолженность возросла на 4% по сравнению с началом мая.Всего же за пять месяцев этого года жителями Самары оплачено 86,8% от начисленной суммы за услуги водоснабжения и водоотведения.