Самарцы участвуют в мировом историческом тестировании

На базе Самарского политехнического университета пройдет международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». Начало 22 апреля в 11:00.



Отметим, что масштабное историческое тестирование пройдет по всей России и в 50 странах мира. Задания к нему составляли ведущие ученые Московского государственного университета имени Ломоносова. Участникам предложат за 30 минут ответить на 30 вопросов, которые охватят не только военные события, но и подвиги героев, жизнь в тылу, освобождение Европы от фашизма. Итоги тестирования подведут в мае.



Студентов, преподавателей, абитуриентов, школьников, жителей города ждут в 10 корпусе СамГТУ по адресу: ул. Циолковского, 1. Предварительные заявки принимаются по телефонам: 279-03-36; 8-987- 902-40- 16 (Ольга Владимировна Тузова).