Самарцы сыграли в хоккей на валенках

Празднование Дня защитника Отечества в областном центре проходило и на стадионе «Локомотив».



На ледовой арене буквально за пять минут оборудовали мини-площадку для игры в хоккей с мячом. Здесь и состоялся необычный турнир для всех желающих – решили вспомнить дворовый спорт, где в хоккей – в шайбу или мячом – в советские времена детвора играла в простых валенках.



- В турнире приняла участие дюжина команд, - говорит главный судья турнира, президент областной федерации хоккея с мячом губернии, экс-капитан команды мастеров знаменитого самарского «Подшипника» Владимир Долгов. – Среди участников, что любопытно, мы увидели немало футболистов любительских команд из Самары и Тольятти во главе с двукратным чемпионом мира по болотному футболу и звездой традиционного турнира «Золотые пески Самары» по «бразильскому» пляжному футболу Александром Гринкевичем. Что еще более приятно - на трибунах собрался едва ли не весь звездный хоккейный бомонд областного центра, и это придало особый интерес к турниру.



Предполагается, что теперь соревнования станут традиционными. В этом году их проведению не помешала ни внезапная весенняя оттепель, ни строгие любительские правила. Участникам предоставили валенки, клюшки, мячи и зажигательную атмосферу солидного спортивного шоу.



- Надеюсь, что первый блин комом не вышел. И это первый серьезный шаг к возрождению русского хоккея в Самаре, который исчез со спортивной карты губернской столицы несколько лет назад, - полагает Владимир Долгов.