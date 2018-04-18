Самарцы стали меньше жаловаться на проблемы с отоплением

Число обращений от жителей по поводу проблем с подачей тепла составило 15% от общего числа заявлений. Это в два раза меньше, чем за прошлый год. Об этом сообщил руководитель регионального центра общественного контроля ЖКХ, председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских.Проблемным моментом за минувший зимний период, по мнению Виктора Часовских, явилась работа аварийно-диспетчерских служб. Здесь были проблемы с выездами аварийных служб и устранением проблем. Также нарекания жителей вызывала работа управляющих компаний по уборке внутридомовых территорий от снега.По информации прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики региональной прокуратуры Максима Чепухова, с начала отопительного сезона 2017-2018 на территории области было зафиксировано 1671 технологическое нарушение. Из них 427 нарушений на тепловых сетях, 1135 - на водопроводных сетях и 109 нарушений на электросетях.