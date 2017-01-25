Самарцы смогут увидеть спектакли театров им. Маяковского и Вахтангова в прямой трансляции

Федеральный проект «Театральная Россия» в ЦРК «Художественный» (ул. Куйбышева, 103/105) продолжается.



8 февраля зрители смогут увидеть на большом экране прямую трансляцию телеспектакля «Дядюшкин сон» театра им. Маяковского, а 22 февраля - телеспектакля «Дядя Ваня» театра им. Вахтангова. Начало сеансов в 20:00.



Спектакль «Дядюшкин сон» (12+) по произведению Ф.М. Достоевского заявлен в жанре «Вещичка голубиного незлобия и замечательной невинности». Режиссер - Екатерина Гранитова, в главных ролях: Ольга Прокофьева, Полина Лазарева и др.



«Дядя Ваня» (16+) имеет жанровое определение «Сцены из деревенской жизни». Режиссер - Римас Туминас. В главных ролях: Сергей Маковецкий, Владимир Симонов, Анна Дубровская, Людмила Максакова и др.