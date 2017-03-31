Самарцы смогут увидеть спектакли чебоксарского драматического театра

Они пройдут с 5 по 7 апреля в театре«Камерная сцена» (ул. Некрасовская, 27).



Также в эти дни самарский театр «Камерная сцена» покажет свои спектакли на сцене Чебоксарского драматического театра. Для взрослых и детей будут продемонстрированы следующие постановки: «Возвращение» А. Платонова, «Не сошлись характерами!» А. Островского, «Мельница счастья» В. Мережко, «В Новогоднюю ночь» К. Грендаль, «Долгоногий Хольгер» Т.Подольской.



В рамках гастролей Русского драматического театра (г. Чебоксары) в Самаре покажут следующие спектакли:



- 5 апреля, 7 апреля в 11:00 – сказка «Одни в городе, или Веселые уроки ОБЖ»;

- 5 апреля в 18:00 - комедия в 2-х действиях: «Боинг-Боинг»;

- 6 апреля в 11:00 - музыкальная сказка «Красная шапочка»;

- 6 апреля в 18:30 - комедия в 2-х действиях «По соседству мы живем»;

- 7 апреля в 18:30 - мелодрама в 2-х действиях «Безымянная звезда».