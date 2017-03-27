Самарцы смогут сообщать о пустующих зданиях и бесхозных землях через сервис «Моя Самара»

Напомним, «Моя Самара» объединяет сразу несколько городских интернет-ресурсов. С их помощью можно оперативно обратить внимание властей на локальные проблемы, будь то упавшее дерево, расклейка незаконных объявлений, бродячие собаки или брошенные во дворах автомобили. Для этого достаточно однажды зарегистрироваться в системе или войти в нее через социальную сеть. После регистрации для подачи заявки необходимо сфотографировать проблемную точку и отметить ее нахождение на карте. Дальше модератор отправит заявку непосредственным исполнителям.Известно, что информационный ресурс будет использоваться для проведения программы «Народная инвентаризация». Она предполагает, что любой горожанин может сообщить о том, какой земельный участок является бесхозным или используется не по назначению. По результатам проверки будут приниматься необходимые меры для понуждения собственника к уплате налога и штрафа.Как разъяснил Александр Филатов, на главной странице информсервиса есть активная функция «Сообщить о проблемах», зайдя на которую, можно увидеть ряд наиболее актуальных проблем. В их числе вскоре появятся вкладки «Пустующие земельные участки» и «Бесхозные помещения, здания».