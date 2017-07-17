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Самарцы смогут научиться украшать ткани узорами

В пятницу, 21 июля, на Ленинградской, 58 пройдет областной семинар-практикум для мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесел Самарской области «Искусство крашения ткани. Набойка» (18+).

Набойка - способ украшения ткани. Название произошло от процесса работы, когда по доске с рисунком, наложенной на ткань, ударяли деревянными молотками для лучшего проникновения красителя в ткань.

В России с давних времен известны способы украшения ткани различными узорами. Первоначально это были темные (красные, черные, серые) узоры по светлой ткани, которые назывались «выбойка», потому что при изготовлении краска вбивалась в ткань.

В начале XVII века слово «выбойка» стало исчезать, замещаться на «набойка» и связано это было с тем, что ткани стали красить как бы наоборот: теми же самыми досками - манерами на ткань наносился узор, но вместо краски использовали состав, который предохранял ткань от окрашивания.

Сейчас набоечное ручное ремесло в России возрождается, прикоснуться к нему - все равно, что найти в книге самую красивую картинку.

Программа семинара-практикума включает лекционный и практический блоки. В конце работы у участников будет готовая салфетка с рисунком. На семинар необходимо принести ткань 0,5 х 0,5 метра темного цвета (твил-вискоза, штапель, поплин, поплин-стрейч, хлопок, лен). Желательно подшить края ткани. По окончании слушателям будут выданы сертификаты.

Семинар-практикум проведет Ирина Филатова - методист этнографического музея «Горница», руководитель центра внешкольной работы «Поиск».

Заявки на участие в семинаре-практикуме можно направлять до 19 июля на электронную почту «Агентства социокультурных технологий» с пометкой «Для ДПТ. СП Набойка»: pscenter7@mail.ru. 
Дата: 17 июля 2017 , 16:28
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Автор текста: Ирина Кириллова
Автор фото: предоставлено "Агентством социокультурных технологий"
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