Самарцы смогут купить билеты со скидкой на купе до Москвы
7 марта с 8:00 (МСК) в рамках акции «Удачный вторник» пассажиры смогут оформить проездные документы на верхние места купе по спеццене.
Акция распространяется на поезда отправлением в период с 14 марта по 14 апреля.
Список поездов, участвующих в акции:
Акция распространяется на поезда отправлением в период с 14 марта по 14 апреля.
Список поездов, участвующих в акции:
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