Самарцы смогут бесплатно послушать песни Вертинского в исполнении солистов оперы

7 июня, в четверг, в зале ДК «Победа» (пр. Кирова 72а) в 14:00 пройдет церемония закрытия сезона 2017-2018 проекта «Театральный маршрут».



Зрители смогут услышать концертную программу, посвященную Александру Вертинскому. Исполнят ее ведущие солисты Самарского театра оперы и балета: легендарный тенор, заслуженный артист России Валерий Бондарев и его дочь, лауреат премии «Самарская театральная муза», сопрано Наталья Бондарева. За фортепиано - лауреат международных конкурсов Ольга Дарвина.



Программа проекта «Театральный маршрут», организованного фондами «Устойчивое развитие» и «Арконик», в этом сезоне стала еще разнообразней и интересней за счет включения новых мероприятий, увеличения количества площадок. Были привлечены новые партнеры: дворец культуры Мочалова, детская музыкальная школа им. Беляева, гимназия им. Оводенко, художественный музей, театры «Камерная сцена» и «Самарская площадь». Вход свободный.