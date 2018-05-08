Самарцы с острова Самуи. О ценах на жилье и тоске по жигулевскому

Порой те, кто устал от долгой зимы, пасмурной погоды и холодного ветра, принимают кардинальное решение - уезжают жить в теплые страны. «СГ» пообщалась с самарцами, которые обосновались в тропиках.



Улетели на зимовку



Мария Спиридонова и Андрей Панфилов вместе уже много лет. Супруги привыкли к перемене места жительства. Они бросали якорь в Малайзии и Вьетнаме. Сейчас молодые люди живут на острове Самуи в Сиамском заливе Тихого океана. Эта территория - часть Таиланда.



- До этого мы провели три месяца во Вьетнаме. Уехали на зимовку. Климатические мигранты - это сейчас модное течение. Работа у нас с мужем удаленная, поэтому все равно, где мы находимся, главное, чтобы был интернет. Живем по большому счету так же, как и в Самаре, - рассказала Мария.



Распорядок дня у молодых людей совершенно обычный: пять рабочих дней и два выходных. Так как Андрей трудится на московскую компанию разработчиком приложений для смартфонов, то у него строгий график - с 9 утра до 6 вечера. Мария более свободна. Она работает на блог, редактирует статьи, пишет сама.



Впервые пара уехала жить за границу на семь месяцев в 2015 году. Это был тот самый полюбившийся им остров Самуи в Таиланде. Они открыли его для себя в 2014 году в свадебном путешествии. Пообщавшись с туристами и местными жителями, Мария и Андрей решили, что неплохо было бы жить там постоянно.



Для того чтобы это стало возможным, супруги сменили работу. Мария уволилась с кафедры университета, а Андрей выбрал вместо офисного формата удаленный.



- Я не люблю зиму, поэтому мы ждем лета, чтобы вернуться обратно в Самару. Мы еще не готовы после плюс 30 градусов окунуться в холодную весну, - говорит Андрей.



Виза и деньги



Выбор места жительства за границей напрямую связан с доступностью визы. Если знать все юридические тонкости, то на островах можно жить годами. Сначала туристам дается 30 дней безвизового режима, потом они могут отравиться в любую соседнюю страну, чтобы получить в тайском посольстве визу на три месяца.



- Визу можно получить в Малайзии через посольство. Так можно сделать по закону три раза. Потом на тебя начинают смотреть с недоверием. На самом деле это несложно. Если в Малайзии перестают давать визу, то можно съездить в Лаос или во Вьетнам. Ограничений практически нет, - пояснил Андрей.



Главный критерий для успешной жизни за рубежом - наличие постоянного дохода. По словам Андрея, в Таиланде требуется столько же денег, сколько человек тратит у себя на родине. Например, если он привык жить на тысячу долларов, то ту же тысячу он будет тратить и на островах.



- Большинство продуктов здесь дешевле, чем в России. Например, овощи, фрукты и мясо. Плюс ко всему мы снимаем дом с двумя спальнями. Он обходится в 20 тысяч рублей в месяц. Примерно за столько же можно снять двухкомнатную квартиру в хорошем районе Самары. Только здесь у нас море буквально в двух шагах от дома, - говорит Мария.



Жизнь в тропиках - это, конечно, не картинка из рекламного ролика. Хороший пример - знакомый Андрея и Марии, пенсионер из Красноярска. Он поселился на острове с женой. Работает в компании, которая сдает скутеры напрокат, при этом получает среднестатистическую российскую пенсию. Сосед живет экономно: не ходит в рестораны каждый день и тратит средства только на самое необходимое.



Жилье



Раньше островитяне снимали небольшой домик, где было все что нужно: холодильник, плита, посуда, стиральная машина. Дом обходился примерно в 10 тысяч рублей в месяц. В стоимость не входила только оплата электроэнергии.



- Стоимость жилья зависит от того, какие хозяева вам попадутся, - пояснила Мария. - Мы платим по госцене. Однако бывает, что недобросовестные хозяева обманывают жильцов, завышая стоимость электричества. Также некоторые тайцы пытаются сдать очень старые дома, с плесенью. А это серьезная проблема, особенно в сезон дождей. Из-за этого портятся кожаные вещи.



Местные жители



Мария и Андрей уверены, что за границей люди более дружелюбные. Всегда улыбаются и здороваются с туристами. Самарцы ни разу не сталкивались с агрессией или негативом. Аборигены производят впечатление очень счастливых людей, особенно на тропическом острове. Однако часто они забывают про свои обещания и могут вести себя не очень ответственно. Наверное, это связано с атмосферой круглогодичного «сабая». В тайском языке это понятие означает «жизнь без проблем», «удовольствие от жизни». В общем, акуна матата.



- Некоторые наши соотечественники, прожившие долгое время на острове, начинают страдать «тропикозом». Это проявляется в том, что им сложно заставить себя работать. Они становятся необязательными и забывчивыми. Например, недавно Маша хотела подстричь волосы, но не стала обращаться к местным жителям, потому что им трудно объяснить, что ты хочешь. Далеко не все тайцы говорят по-английски. Мы нашли русскую девушку, которая согласилась сделать стрижку. Однако наша знакомая в назначенное время не пришла. Выяснилось, что она просто забыла, - рассказал супруг.



Еще одна история произошла с тайцем, у которого пара снимала жилье в свой предыдущий приезд. Мужчину звали Патом. Почти «потом». Он постоянно обещал забрать плату за жилье в течение трех недель. Также говорил, что привезет своим квартирантам договор аренды, но так и не сдержал обещание.



Вообще тайцы часто говорят «завтра», если не хотят что-то делать.



Советы



Мария и Андрей рекомендуют посетить Малайзию, потому что это очень необычная страна. По их мнению, так же интересен для путешествий центральный Вьетнам. И, конечно, их любимый остров Самуи. Первый и главный совет - не бояться. Нужно оставить все свои дела, которые мешают вырваться из мегаполиса и рвануть на тихий берег с белым песком.



Второй - выбирать не самые популярные туристические места и ехать не на неделю или две, а на месяц. Потребуется время на акклиматизацию и на изучение инфраструктуры.



Третий - никогда не питаться в раскрученных среди туристов ресторанах и кафе, особенно если там есть меню на русском языке. Это может служить признаком того, что сами местные там не едят, а значит, и блюда там не очень качественно приготовлены.



Конечно, самарцы скучают по родному городу. Недавно Андрею даже приснилось жигулевское пиво, которое он считает нашим уникальным брендом. В Самаре супруги живут на улице Солнечной. Из их окна открывается прекрасный вид на Волгу. Они планируют провести это лето на родине, погулять по любимой набережной, провести время со своими близкими людьми. А потом вновь отправиться к океану.