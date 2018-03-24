Самарцы проголосовали за то, чтобы сделать склон у площади Славы ниже
18 марта самарцы не только выбирали президента и голосовали за дизайн-проекты благоустройства общественных пространств, но и решали судьбу мемориального комплекса «Гордость, честь и слава Самарской области», построенного на склоне площади Славы. В народе этот объект называют «стеной».
Активные горожане, эксперты неоднократно критиковали то, как сконструирован и как выглядит комплекс. Главная претензия состоит в том, что возведенная подпорная стена закрыла привычный, любимый многими вид на Волгу. Оппоненты же считают: если подойти ближе, то реку и пейзаж видно, как раньше, а переделка комплекса обойдется слишком дорого.
Чтобы наметить, так сказать, стратегическое направление в этой теме, горожанам предложили принять участие в общественном голосовании и определить, что делать с комплексом. Самарцы выбирали из двух вариантов: оставить стену как есть либо сделать ее ниже.
В четверг глава города Елена Лапушкина в эфире ГТРК «Самара» рассказала об итогах голосования по этому вопросу. Мнения самарцев разделились практически поровну. За то, чтобы оставить стену как есть, проголосовали 48 процентов. Но большинство участников опроса все же захотели сделать сооружение ниже и открыть классический вид на Волгу.
Жители определились, и теперь, как пояснила мэр, предстоит большая работа с архитекторами и строителями, которые подскажут техническое решение вопроса. Так что дискуссия в профессиональном сообществе, скорее всего, продолжится.
Лапушкина также рассказала, что на голосование были вынесены 77 общественных пространств во всех районах Самары, в том числе объекты общегородского значения: Загородный парк, парк «Воронежские озера» и парк «Молодежный». Горожанам предстояло выбрать территории, которые, по их мнению, нуждаются в благоустройстве в первую очередь.
Большинство проголосовало за реконструкцию Загородного парка. В этом году будет проведено проектирование, а в следующем начнутся работы.
Из 77 районных объектов горожане выбрали 22 приоритетных. Специалисты уже приступили к подготовке документации.
- Жители очень заинтересованно, очень тщательно подошли к обсуждению. Плитка или асфальт, какие нужно устанавливать скамейки, где нужно дополнительное освещение - все это горячо обсуждалось.
Теперь решения приняты, проекты согласованы, и мы готовимся к их реализации, - сказала мэр. - До 20 мая завершатся конкурсные процедуры, и мы приступим к работе. Кроме того, в этом году в городе обновят 104 дворовые территории. По словам главы города, горожане обязательно будут участвовать в контроле за работами.
Из общественных пространств районного значения по итогам рейтингового голосования в этом году планируется благоустроить:
Железнодорожный район
• Бульвар на улице Революционной (от Гагарина до Аэродромной)
• Сквер у памятника Ольге Санфировой
Кировский район
• Сквер «Дубовый колок»
• Сквер на улице Ташкентской (у домов №120 - 146)
• Сквер на пересечении улиц Победы и Юбилейной
Красноглинский район
• Сквер 2-го квартала поселка Красная Глинка
• Сквер у ДК «Октябрь» в поселке Мехзавод
Куйбышевский район
• Сквер на улице Зеленой
• Сквер Ветеранов (Пугачевский тракт, 31)
• Сквер Нефтяников
Ленинский район
• Сквер имени Мичурина
• Сквер у Губернского рынка
Октябрьский район
• Бульвар на улице Осипенко (от дома №22 на Ново-Садовой до Лесной)
• Бульвар на улице Челюскинцев
• Сквер на проспекте Масленникова (у дома №10)
Промышленный район
• Сквер «Солнечная поляна» (между домами №236 и 244 на улице Ново-Садовой)
• Сквер на улице Димитрова (у дома №115)
Самарский район
• Сквер на пересечении улиц Ленинградской и Садовой
• Территория, прилегающая к трамвайному кольцу на Хлебной площади
Советский район
• Сквер на пересечении улиц Гагарина и Победы
• Сквер имени Чехова
• Сквер «Родничок надежды»
Активные горожане, эксперты неоднократно критиковали то, как сконструирован и как выглядит комплекс. Главная претензия состоит в том, что возведенная подпорная стена закрыла привычный, любимый многими вид на Волгу. Оппоненты же считают: если подойти ближе, то реку и пейзаж видно, как раньше, а переделка комплекса обойдется слишком дорого.
Чтобы наметить, так сказать, стратегическое направление в этой теме, горожанам предложили принять участие в общественном голосовании и определить, что делать с комплексом. Самарцы выбирали из двух вариантов: оставить стену как есть либо сделать ее ниже.
В четверг глава города Елена Лапушкина в эфире ГТРК «Самара» рассказала об итогах голосования по этому вопросу. Мнения самарцев разделились практически поровну. За то, чтобы оставить стену как есть, проголосовали 48 процентов. Но большинство участников опроса все же захотели сделать сооружение ниже и открыть классический вид на Волгу.
Жители определились, и теперь, как пояснила мэр, предстоит большая работа с архитекторами и строителями, которые подскажут техническое решение вопроса. Так что дискуссия в профессиональном сообществе, скорее всего, продолжится.
Лапушкина также рассказала, что на голосование были вынесены 77 общественных пространств во всех районах Самары, в том числе объекты общегородского значения: Загородный парк, парк «Воронежские озера» и парк «Молодежный». Горожанам предстояло выбрать территории, которые, по их мнению, нуждаются в благоустройстве в первую очередь.
Большинство проголосовало за реконструкцию Загородного парка. В этом году будет проведено проектирование, а в следующем начнутся работы.
Из 77 районных объектов горожане выбрали 22 приоритетных. Специалисты уже приступили к подготовке документации.
- Жители очень заинтересованно, очень тщательно подошли к обсуждению. Плитка или асфальт, какие нужно устанавливать скамейки, где нужно дополнительное освещение - все это горячо обсуждалось.
Теперь решения приняты, проекты согласованы, и мы готовимся к их реализации, - сказала мэр. - До 20 мая завершатся конкурсные процедуры, и мы приступим к работе. Кроме того, в этом году в городе обновят 104 дворовые территории. По словам главы города, горожане обязательно будут участвовать в контроле за работами.
Из общественных пространств районного значения по итогам рейтингового голосования в этом году планируется благоустроить:
Железнодорожный район
• Бульвар на улице Революционной (от Гагарина до Аэродромной)
• Сквер у памятника Ольге Санфировой
Кировский район
• Сквер «Дубовый колок»
• Сквер на улице Ташкентской (у домов №120 - 146)
• Сквер на пересечении улиц Победы и Юбилейной
Красноглинский район
• Сквер 2-го квартала поселка Красная Глинка
• Сквер у ДК «Октябрь» в поселке Мехзавод
Куйбышевский район
• Сквер на улице Зеленой
• Сквер Ветеранов (Пугачевский тракт, 31)
• Сквер Нефтяников
Ленинский район
• Сквер имени Мичурина
• Сквер у Губернского рынка
Октябрьский район
• Бульвар на улице Осипенко (от дома №22 на Ново-Садовой до Лесной)
• Бульвар на улице Челюскинцев
• Сквер на проспекте Масленникова (у дома №10)
Промышленный район
• Сквер «Солнечная поляна» (между домами №236 и 244 на улице Ново-Садовой)
• Сквер на улице Димитрова (у дома №115)
Самарский район
• Сквер на пересечении улиц Ленинградской и Садовой
• Территория, прилегающая к трамвайному кольцу на Хлебной площади
Советский район
• Сквер на пересечении улиц Гагарина и Победы
• Сквер имени Чехова
• Сквер «Родничок надежды»
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
24 марта 2018
171
24 марта 2018
194
23 марта 2018
440
23 марта 2018
368
23 марта 2018
306
24 марта 2018 , 14:23
194
В этом году на фасадах высотных домов Самары появятся масштабные граффити. На конкурс эскизов...
24 марта 2018 , 14:09
171
В этом году исполняется 50 лет со дня проведения первого фестиваля, посвященного памяти парня,...
24 марта 2018 , 13:54
194
Историю создают не только великие личности - полководцы, правители, государственные деятели,...
24 марта 2018 , 13:32
237
18 марта самарцы не только выбирали президента и голосовали за дизайн-проекты благоустройства...
23 марта 2018 , 17:22
440
Об этом председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты...
23 марта 2018 , 17:15
331
Стартовал он сегодня в городской публичной библиотеке.
23 марта 2018 , 16:43
318
Эксперты считают, что увеличение избирательной активности в регионе - знак доверия к власти разных уровней
Самарская область вошла в ТОП-15 регионов, лидирующих по явке на выборах главы...
23 марта 2018 , 19:00
281
Весной 2018 года в Самаре состоится торжественное открытие музея Эльдара Рязанова на улице...
23 марта 2018 , 16:05
368
В 1971 году культовые советские фантасты — братья Борис и Аркадий Стругацкие —...
23 марта 2018 , 15:40
306
Летом в нашем городе состоится главный спортивный праздник - Чемпионат мира по футболу. В июне и...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
31
1
26 февраля 2018
3432
Инцидент произошел в ночь на понедельник, 26 февраля, в Приволжском районе.
6 марта 2018
3113
1
В среду, 7 марта, наш город посетит президент России
22 февраля 2018
2682
По этой причине на участке улицы от Красноармейской до Рабочей будет ограничено движение.
20 марта 2018
2542
Ремонт пройдет в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные...
8 марта 2018
2360
14-летних девочек последний раз видели в Октябрьском районе города.
5 марта 2018
1124
Инцидент произошел в воскресенье, 4 марта.
5 марта 2018
840
Аналитическое агентство "ТурСтат" определило самые популярные для путешествий у...
5 марта 2018
651
Она появится, если власти найдут средства для финансирования проекта.
5 марта 2018
1664
Авария произошла в воскресенье, 4 марта, в 14:50 на 1098 километре дороги М-5 «Урал».
5 марта 2018
1860
Во вторник, 6 марта, останется ровно 100 дней до старта Чемпионата мира по футболу.