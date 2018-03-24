Самарцы проголосовали за то, чтобы сделать склон у площади Славы ниже

Активные горожане, эксперты неоднократно критиковали то, как сконструирован и как выглядит комплекс. Главная претензия состоит в том, что возведенная подпорная стена закрыла привычный, любимый многими вид на Волгу. Оппоненты же считают: если подойти ближе, то реку и пейзаж видно, как раньше, а переделка комплекса обойдется слишком дорого.Чтобы наметить, так сказать, стратегическое направление в этой теме, горожанам предложили принять участие в общественном голосовании и определить, что делать с комплексом. Самарцы выбирали из двух вариантов: оставить стену как есть либо сделать ее ниже.В четверг глава города Елена Лапушкина в эфире ГТРК «Самара» рассказала об итогах голосования по этому вопросу. Мнения самарцев разделились практически поровну. За то, чтобы оставить стену как есть, проголосовали 48 процентов. Но большинство участников опроса все же захотели сделать сооружение ниже и открыть классический вид на Волгу.Жители определились, и теперь, как пояснила мэр, предстоит большая работа с архитекторами и строителями, которые подскажут техническое решение вопроса. Так что дискуссия в профессиональном сообществе, скорее всего, продолжится.Лапушкина также рассказала, что на голосование были вынесены 77 общественных пространств во всех районах Самары, в том числе объекты общегородского значения: Загородный парк, парк «Воронежские озера» и парк «Молодежный». Горожанам предстояло выбрать территории, которые, по их мнению, нуждаются в благоустройстве в первую очередь.Большинство проголосовало за реконструкцию Загородного парка. В этом году будет проведено проектирование, а в следующем начнутся работы.Из 77 районных объектов горожане выбрали 22 приоритетных. Специалисты уже приступили к подготовке документации.- Жители очень заинтересованно, очень тщательно подошли к обсуждению. Плитка или асфальт, какие нужно устанавливать скамейки, где нужно дополнительное освещение - все это горячо обсуждалось.Теперь решения приняты, проекты согласованы, и мы готовимся к их реализации, - сказала мэр. - До 20 мая завершатся конкурсные процедуры, и мы приступим к работе. Кроме того, в этом году в городе обновят 104 дворовые территории. По словам главы города, горожане обязательно будут участвовать в контроле за работами.• Бульвар на улице Революционной (от Гагарина до Аэродромной)• Сквер у памятника Ольге Санфировой• Сквер «Дубовый колок»• Сквер на улице Ташкентской (у домов №120 - 146)• Сквер на пересечении улиц Победы и Юбилейной• Сквер 2-го квартала поселка Красная Глинка• Сквер у ДК «Октябрь» в поселке Мехзавод• Сквер на улице Зеленой• Сквер Ветеранов (Пугачевский тракт, 31)• Сквер Нефтяников• Сквер имени Мичурина• Сквер у Губернского рынка• Бульвар на улице Осипенко (от дома №22 на Ново-Садовой до Лесной)• Бульвар на улице Челюскинцев• Сквер на проспекте Масленникова (у дома №10)• Сквер «Солнечная поляна» (между домами №236 и 244 на улице Ново-Садовой)• Сквер на улице Димитрова (у дома №115)• Сквер на пересечении улиц Ленинградской и Садовой• Территория, прилегающая к трамвайному кольцу на Хлебной площади• Сквер на пересечении улиц Гагарина и Победы• Сквер имени Чехова• Сквер «Родничок надежды»