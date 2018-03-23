Самарцы проголосовали за реконструкцию Загородного парка

Бульвар по улице Революционная от улицы Гагарина до улицы Аэродромная

Сквер у памятника Ольге Санфировой

Сквер «Дубовый колок с прудом»

Сквер на улице Ташкентская (д. 120, 122,124, 134, 138, 138а, 140, 142, 146)

Сквер на пересечении улиц Победы и Юбилейная

Сквер 2-го квартала поселка Красная Глинка

Сквер у ДК «Октябрь» (п. Мехзавод)

Сквер на пересечении улиц Победы и Юбилейная

Сквер на улице Зеленая

Сквер Ветеранов (Пугачевский тракт, 31)

Сквер Нефтяников

Сквер имени Мичурина

Сквер у Губернского рынка

Бульвар вдоль улицы Осипенко от дома №22 по улице Ново-Садовая до улицы Лесная

Бульвар Челюскинцев

Сквер на проспекте Масленникова, 10

Сквер «Солнечная поляна» между домами №236 и 244 по улице Ново-Садовая

Сквер на улице Димитрова, 115

Сквер на пересечении улиц Ленинградская и Садовая

Территория, прилегающая к трамвайному кольцу на Хлебной площади

Сквер на пересечении улиц Гагарина и Победы

Сквер имени Чехова

Сквер «Родничок надежды», улица Аэродромная, 77-81

На голосование 18 марта было вынесено 77 общественных пространств во всех районах города, в том числе объекты общегородского значения: Загородный парк, парк «Воронежские озера» и парк «Молодежный». Жители выбирали территории, которые, по их мнению, нуждаются в благоустройстве в первую очередь.Елена Лапушкина рассказала, что большинство самарцев проголосовали за первоочередную реконструкцию Загородного парка. В этом году будет проведено проектирование, а в следующем начнутся работы.Из общественных пространств районного значения по итогам рейтингового голосования в этом году планируется благоустроить следующие территории:Железнодорожный районКировский районКрасноглинский районКуйбышевский районЛенинский районОктябрьский районПромышленный районСамарский районСоветский районСпециалисты уже приступили к составлению подробных смет и подготовке конкурсной документации.- Это бульвары и скверы, которые пользуются наибольшей популярностью среди горожан. Эти общественные пространства близки людям, и они бывают там каждый день, - подчеркнула Елена Лапушкина. - Жители очень заинтересованно, очень тщательно подошли к обсуждению. Плитка или асфальт, какие нужно устанавливать скамейки, где нужно дополнительное освещение - все это горячо обсуждалось. Но в конце концов решения приняты, проекты согласованы и сейчас мы уже готовимся к их реализации. До 20 мая завершатся конкурсные процедуры, и мы приступим к работе.Обновят в этом году в городе и 104 дворовых территории. Районные общественные комиссии определили очередность благоустройства этих территорий на последующие годы.Как отметила Глава города, горожане обязательно будут участвовать в контроле за работами.- Было бы неправильно так активно обсуждая проекты общественных пространств, проводя рейтинговое голосование, оставить контроль только за администрацией, не привлекая общественность. Совершенно точно все жители, которые выдвигали эти пространства, давали предложения, должны принимать участие в контроле за исполнением работ, - отметила Елена Лапушкина.