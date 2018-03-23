23 марта 2018 года,
18:49
$ 56.84    70.31   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Самарцы проголосовали за реконструкцию Загородного парка

Об итогах рейтингового голосования за благоустройство общественных пространств в рамках президентской программы «Формирование комфортной городской среды» глава Самары Елена Лапушкина рассказала в телеэфире.

На голосование 18 марта было вынесено 77 общественных пространств во всех районах города, в том числе объекты общегородского значения: Загородный парк, парк «Воронежские озера» и парк «Молодежный». Жители выбирали территории, которые, по их мнению, нуждаются в благоустройстве в первую очередь.

Елена Лапушкина рассказала, что большинство самарцев проголосовали за первоочередную реконструкцию Загородного парка. В этом году будет проведено проектирование, а в следующем начнутся работы.

Из общественных пространств районного значения по итогам рейтингового голосования в этом году планируется благоустроить следующие территории:

Железнодорожный район
  • Бульвар по улице Революционная от улицы Гагарина до улицы Аэродромная
  • Сквер у памятника Ольге Санфировой

Кировский район
  • Сквер «Дубовый колок с прудом»
  • Сквер на улице Ташкентская (д. 120, 122,124, 134, 138, 138а, 140, 142, 146)
  • Сквер на пересечении улиц Победы и Юбилейная

Красноглинский район
  • Сквер 2-го квартала поселка Красная Глинка
  • Сквер у ДК «Октябрь» (п. Мехзавод)
  • Сквер на пересечении улиц Победы и Юбилейная

Куйбышевский район
  • Сквер на улице Зеленая
  • Сквер Ветеранов (Пугачевский тракт, 31)
  • Сквер Нефтяников

Ленинский район
  • Сквер имени Мичурина
  • Сквер у Губернского рынка

Октябрьский район
  • Бульвар вдоль улицы Осипенко от дома №22 по улице Ново-Садовая до улицы Лесная
  • Бульвар Челюскинцев
  • Сквер на проспекте Масленникова, 10

Промышленный район
  • Сквер «Солнечная поляна» между домами №236 и 244 по улице Ново-Садовая
  • Сквер на улице Димитрова, 115

Самарский район
  • Сквер на пересечении улиц Ленинградская и Садовая
  • Территория, прилегающая к трамвайному кольцу на Хлебной площади

Советский район
  • Сквер на пересечении улиц Гагарина и Победы
  • Сквер имени Чехова
  • Сквер «Родничок надежды», улица Аэродромная, 77-81

Специалисты уже приступили к составлению подробных смет и подготовке конкурсной документации.

- Это бульвары и скверы, которые пользуются наибольшей популярностью среди горожан. Эти общественные пространства близки людям, и они бывают там каждый день, - подчеркнула Елена Лапушкина. - Жители очень заинтересованно, очень тщательно подошли к обсуждению. Плитка или асфальт, какие нужно устанавливать скамейки, где нужно дополнительное освещение - все это горячо обсуждалось. Но в конце концов решения приняты, проекты согласованы и сейчас мы уже готовимся к их реализации. До 20 мая завершатся конкурсные процедуры, и мы приступим к работе.

Обновят в этом году в городе и 104 дворовых территории. Районные общественные комиссии определили очередность благоустройства этих территорий на последующие годы.

Как отметила Глава города, горожане обязательно будут участвовать в контроле за работами.

- Было бы неправильно так активно обсуждая проекты общественных пространств, проводя рейтинговое голосование, оставить контроль только за администрацией, не привлекая общественность. Совершенно точно все жители, которые выдвигали эти пространства, давали предложения, должны принимать участие в контроле за исполнением работ, - отметила Елена Лапушкина. 
Дата: 23 марта 2018 , 12:45
227
Автор текста: Оксана Анищенко
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
С 1 июля плата за коммунальные услуги в Самарской области вырастет
23 марта 2018
138
С 1 июля плата за коммунальные услуги в Самарской области вырастет
В Самаре открылся фестиваль в рамках общественного проекта «Том Сойер фест»
23 марта 2018
119
В Самаре открылся фестиваль в рамках общественного проекта «Том Сойер фест»
no photo
23 марта 2018
126
Эксперты считают, что увеличение избирательной активности в регионе - знак доверия к власти разных уровней
Киноизмышлизм. «Аннигиляция» - сталкер по-девчачьи (18+)
23 марта 2018
147
Киноизмышлизм. «Аннигиляция» - сталкер по-девчачьи (18+)
Чем угощает Самара. Завтраки – домашний омлет или пара брускетт?
23 марта 2018
108
Чем угощает Самара. Завтраки – домашний омлет или пара брускетт?
Выходные в Самаре: празднуем 20-летие выставочного центра «Радуга», подпеваем Jah Khalib и открываем сундук сказок Алексея Толстого
23 марта 2018
145
Выходные в Самаре: празднуем 20-летие выставочного центра «Радуга», подпеваем Jah Khalib и открываем сундук сказок Алексея Толстого
Изменилось расписание автобусов из Кошелева до станции Смышляевка
23 марта 2018
173
Изменилось расписание автобусов из Кошелева до станции Смышляевка
Из Рождествено эвакуировали женщину с травмой головы
23 марта 2018
208
Из Рождествено эвакуировали женщину с травмой головы
Работы по обновлению «Ладьи» закончатся с наступлением теплой погоды
23 марта 2018
167
Работы по обновлению «Ладьи» закончатся с наступлением теплой погоды
Лента новостей
23 марта 2018 , 17:22
138
С 1 июля плата за коммунальные услуги в Самарской области вырастет
Об этом председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты...
23 марта 2018 , 17:15
119
В Самаре открылся фестиваль в рамках общественного проекта «Том Сойер фест»
Стартовал он сегодня в городской публичной библиотеке.  
23 марта 2018 , 16:43
126
Эксперты считают, что увеличение избирательной активности в регионе - знак доверия к власти разных уровней
Самарская область вошла в ТОП-15 регионов, лидирующих по явке на выборах главы...
23 марта 2018 , 16:05
147
Киноизмышлизм. «Аннигиляция» - сталкер по-девчачьи (18+)
В 1971 году культовые советские фантасты — братья Борис и Аркадий Стругацкие —...
23 марта 2018 , 15:40
108
Чем угощает Самара. Завтраки – домашний омлет или пара брускетт?
Летом в нашем городе состоится главный спортивный праздник - Чемпионат мира по футболу. В июне и...
23 марта 2018 , 15:23
145
Выходные в Самаре: празднуем 20-летие выставочного центра «Радуга», подпеваем Jah Khalib и открываем сундук сказок Алексея Толстого
Подходит к концу предпоследняя рабочая неделя марта, который, увы, не сильно радует нас теплой и...
23 марта 2018 , 15:21
173
Изменилось расписание автобусов из Кошелева до станции Смышляевка
Об этом сообщает Пригородная пассажирская компания.
23 марта 2018 , 13:45
208
Из Рождествено эвакуировали женщину с травмой головы
В четверг, 22 марта, 69-летней женщине понадобилась помощь спасателей.
23 марта 2018 , 13:32
167
Работы по обновлению «Ладьи» закончатся с наступлением теплой погоды
Об этом sgpress.ru сообщил представитель компании-подрядчика Денис Шапошников.
23 марта 2018 , 12:45
227
Самарцы проголосовали за реконструкцию Загородного парка
 Об итогах рейтингового голосования за благоустройство общественных пространств в рамках...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Мужчина застрял в автомобиле на середине Волги
26 февраля 2018
3400
Мужчина застрял в автомобиле на середине Волги
Инцидент произошел в ночь на понедельник, 26 февраля, в Приволжском районе.
Владимир Путин в Самаре встретится с Дмитрием Азаровым и посетит БКК
6 марта 2018
3061
1
Владимир Путин в Самаре встретится с Дмитрием Азаровым и посетит БКК
В среду, 7 марта, наш город посетит президент России
В Самаре на Ленинской будут снимать кино
22 февраля 2018
2638
В Самаре на Ленинской будут снимать кино
По этой причине на участке улицы от Красноармейской до Рабочей будет ограничено движение.
В Самаре в этом году отремонтируют около 40 участков дорог. Список
20 марта 2018
2508
В Самаре в этом году отремонтируют около 40 участков дорог. Список
Ремонт пройдет в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные...
В Самаре разыскивают двух пропавших школьниц
8 марта 2018
2345
В Самаре разыскивают двух пропавших школьниц
14-летних девочек последний раз видели в Октябрьском районе города.
5 марта 2018
1077
Из Рождествено эвакуировали девочку, на которую напала собака
Инцидент произошел в воскресенье, 4 марта.
Самарская область вошла в ТОП-25 регионов России по числу иностранных туристов
5 марта 2018
793
Самарская область вошла в ТОП-25 регионов России по числу иностранных туристов
Аналитическое агентство "ТурСтат" определило самые популярные для путешествий у...
На базе «Чайка» планируют оборудовать лыжероллерную трассу
5 марта 2018
621
На базе «Чайка» планируют оборудовать лыжероллерную трассу
Она появится, если власти найдут средства для финансирования проекта.
В Самарской области в ДТП на
5 марта 2018
1616
В Самарской области в ДТП на "уфимке" погибли три человека
Авария произошла в воскресенье, 4 марта, в 14:50 на 1098 километре дороги М-5 «Урал».
100 дней до ЧМ-2018. В Самаре пройдет спортивный праздник
5 марта 2018
1774
100 дней до ЧМ-2018. В Самаре пройдет спортивный праздник
Во вторник, 6 марта, останется ровно 100 дней до старта Чемпионата мира по футболу.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.