Самарцы проголосовали за реконструкцию Загородного парка
Об итогах рейтингового голосования за благоустройство общественных пространств в рамках президентской программы «Формирование комфортной городской среды» глава Самары Елена Лапушкина рассказала в телеэфире.
На голосование 18 марта было вынесено 77 общественных пространств во всех районах города, в том числе объекты общегородского значения: Загородный парк, парк «Воронежские озера» и парк «Молодежный». Жители выбирали территории, которые, по их мнению, нуждаются в благоустройстве в первую очередь.
Елена Лапушкина рассказала, что большинство самарцев проголосовали за первоочередную реконструкцию Загородного парка. В этом году будет проведено проектирование, а в следующем начнутся работы.
Из общественных пространств районного значения по итогам рейтингового голосования в этом году планируется благоустроить следующие территории:
Железнодорожный район
Кировский район
Красноглинский район
Куйбышевский район
Ленинский район
Октябрьский район
Промышленный район
Самарский район
Советский район
Специалисты уже приступили к составлению подробных смет и подготовке конкурсной документации.
- Это бульвары и скверы, которые пользуются наибольшей популярностью среди горожан. Эти общественные пространства близки людям, и они бывают там каждый день, - подчеркнула Елена Лапушкина. - Жители очень заинтересованно, очень тщательно подошли к обсуждению. Плитка или асфальт, какие нужно устанавливать скамейки, где нужно дополнительное освещение - все это горячо обсуждалось. Но в конце концов решения приняты, проекты согласованы и сейчас мы уже готовимся к их реализации. До 20 мая завершатся конкурсные процедуры, и мы приступим к работе.
Обновят в этом году в городе и 104 дворовых территории. Районные общественные комиссии определили очередность благоустройства этих территорий на последующие годы.
Как отметила Глава города, горожане обязательно будут участвовать в контроле за работами.
- Было бы неправильно так активно обсуждая проекты общественных пространств, проводя рейтинговое голосование, оставить контроль только за администрацией, не привлекая общественность. Совершенно точно все жители, которые выдвигали эти пространства, давали предложения, должны принимать участие в контроле за исполнением работ, - отметила Елена Лапушкина.
На голосование 18 марта было вынесено 77 общественных пространств во всех районах города, в том числе объекты общегородского значения: Загородный парк, парк «Воронежские озера» и парк «Молодежный». Жители выбирали территории, которые, по их мнению, нуждаются в благоустройстве в первую очередь.
Елена Лапушкина рассказала, что большинство самарцев проголосовали за первоочередную реконструкцию Загородного парка. В этом году будет проведено проектирование, а в следующем начнутся работы.
Из общественных пространств районного значения по итогам рейтингового голосования в этом году планируется благоустроить следующие территории:
Железнодорожный район
- Бульвар по улице Революционная от улицы Гагарина до улицы Аэродромная
- Сквер у памятника Ольге Санфировой
Кировский район
- Сквер «Дубовый колок с прудом»
- Сквер на улице Ташкентская (д. 120, 122,124, 134, 138, 138а, 140, 142, 146)
- Сквер на пересечении улиц Победы и Юбилейная
Красноглинский район
- Сквер 2-го квартала поселка Красная Глинка
- Сквер у ДК «Октябрь» (п. Мехзавод)
- Сквер на пересечении улиц Победы и Юбилейная
Куйбышевский район
- Сквер на улице Зеленая
- Сквер Ветеранов (Пугачевский тракт, 31)
- Сквер Нефтяников
Ленинский район
- Сквер имени Мичурина
- Сквер у Губернского рынка
Октябрьский район
- Бульвар вдоль улицы Осипенко от дома №22 по улице Ново-Садовая до улицы Лесная
- Бульвар Челюскинцев
- Сквер на проспекте Масленникова, 10
Промышленный район
- Сквер «Солнечная поляна» между домами №236 и 244 по улице Ново-Садовая
- Сквер на улице Димитрова, 115
Самарский район
- Сквер на пересечении улиц Ленинградская и Садовая
- Территория, прилегающая к трамвайному кольцу на Хлебной площади
Советский район
- Сквер на пересечении улиц Гагарина и Победы
- Сквер имени Чехова
- Сквер «Родничок надежды», улица Аэродромная, 77-81
Специалисты уже приступили к составлению подробных смет и подготовке конкурсной документации.
- Это бульвары и скверы, которые пользуются наибольшей популярностью среди горожан. Эти общественные пространства близки людям, и они бывают там каждый день, - подчеркнула Елена Лапушкина. - Жители очень заинтересованно, очень тщательно подошли к обсуждению. Плитка или асфальт, какие нужно устанавливать скамейки, где нужно дополнительное освещение - все это горячо обсуждалось. Но в конце концов решения приняты, проекты согласованы и сейчас мы уже готовимся к их реализации. До 20 мая завершатся конкурсные процедуры, и мы приступим к работе.
Обновят в этом году в городе и 104 дворовых территории. Районные общественные комиссии определили очередность благоустройства этих территорий на последующие годы.
Как отметила Глава города, горожане обязательно будут участвовать в контроле за работами.
- Было бы неправильно так активно обсуждая проекты общественных пространств, проводя рейтинговое голосование, оставить контроль только за администрацией, не привлекая общественность. Совершенно точно все жители, которые выдвигали эти пространства, давали предложения, должны принимать участие в контроле за исполнением работ, - отметила Елена Лапушкина.
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