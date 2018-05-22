Самарцы привезли с Российской студвесны семь призов

Финальный этап Российской студенческой весны проходил в Ставрополе с 15 по 20 мая. Участие в нем приняли ребята из 80 регионов, в том числе из Самарской области.



Для студвесны каждый регион приготовил свою особенную программу, включающую вокал, танцы, театральные постановки, различные видеорепортажи и оригинальный жанр.



Призерами от Самарской области стали:



Музыкальное направление



Диплом 1 степени - вокальный ансамбль Bel Canto, «Запомни меня», авторская песня (ансамбли), Самарский экономический университет.



Диплом 3 степени - Тарасов Владимир, Too good at Goodbyes, эстрадный вокал, зарубежная песня, сольное исполнение, Самарский экономический университет.



Видеонаправление



Диплом 2 степени - коллектив «Такая Перспектива», «ФУХ», анимационный ролик, Тольяттинский государственный университет.



Диплом 2 степени - СТЭМ «ФММТ тащит», «Не бойся, а делай», игровой ролик, Самарский технический университет



Театральное направление



Диплом 3 степени - СТЭМ «Обойма ХТФ», «Аутентичность», эстрадная миниатюра (СТЭМ), Самарский технический университет.



Оригинальное направление.



Диплом 2 степени - студенческий состав театра «Пластилиновый дождь», пантомима, «Между завтра и вчера», Самарский экономический университет.



Направление «Журналистика»



Диплом 3 степени - Анастасия Сычева, публикация, Самарский экономический университет.