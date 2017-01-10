Самарцы предпочитают трехкомнатные квартиры

Трехкомнатными квартирами интересовались 37% от общего числа пользователей сайта. Объявления о двух- и однокомнатных жилых помещениях просматривали 34% и 29% посетителей соответственно.При этом самым популярным районом Самары, где потенциальные покупатели ищут недвижимость, стал Ленинский. На квартиры в этом районе пришлось 17% от общей доли просмотров. На втором месте (и по интересу у пользователей, и по цене квадратного метра) оказался Самарский район - 15% от общей доли просмотров. Дальше расположились Октябрьский и Промышленный районы, набравшие по 11%.