Самарцы поддержали продление автодороги по улице Стара-Загоре

Дорога появится на участке от улицы Советской Армии до улицы Санфировой в Октябрьском районе Самары. Сбор мнений жителей проводился мэрией с 8 февраля по 17 марта. В администрацию Октябрьского внутригородского района за этот период поступали обращения самарцев. Горожане высказывали поддержку проекту, а также внесли свои предложения по организации парковок, пешеходной зоны и посадке деревьев. Публичные слушания признаны состоявшимися.