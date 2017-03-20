Самарцы поддержали продление автодороги по улице Стара-Загоре
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории для строительства дороги опубликовано на официальном сайте администрации города.
Дорога появится на участке от улицы Советской Армии до улицы Санфировой в Октябрьском районе Самары. Сбор мнений жителей проводился мэрией с 8 февраля по 17 марта. В администрацию Октябрьского внутригородского района за этот период поступали обращения самарцев. Горожане высказывали поддержку проекту, а также внесли свои предложения по организации парковок, пешеходной зоны и посадке деревьев. Публичные слушания признаны состоявшимися.
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