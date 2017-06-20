Самарцы почтят память павших в Великой Отечественной войне

Как сообщает пресс-служба городской администрации, участниками акции станут ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, представители власти, воспитанники военно-патриотических клубов, лидеры молодежных организаций города, студенты, волонтеры и жители города. В общей сложности 150 человек со свечами в руках почтят память тех, кто не вернулся с Великой Отечественной войны, отдав жизнь, защищая родную страну. Также в ходе акции состоится возложение цветов к памятнику Юнгам ВМФ.Дополнительную информацию можно получить в информационно-аналитическом отделе Самарского дома молодежи по следующим телефонам: 8 (846) 341-45-17, 8 (987) 953-78-08 (Наталья Денисова, главный специалист отдела), а также по e-mail: public@samdm.ru, на официальном сайте: http://samdm.ru/ или в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/sdmsamara.