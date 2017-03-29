Самарцы оценят качество оказания медицинских услуг в больницах
Об этом шла речь на заседании Общественного совета при министерстве здравоохранения Самарской области.
Члены совета утвердили перечень медицинских организаций, в отношении которых в 2017 году будет проводиться независимая оценка. В этом году 99 медучреждений губернии участвуют в оценке качества оказания услуг, среди которых: стоматологические поликлиники, станции скорой медицинской помощи, станции переливания крови, санатории, диспансеры, центральные районные больницы, частные учреждения.
В настоящее время на сайте министерства здравоохранения Российской Федерации размещены 6 видов интерактивных анкет – амбулаторные условия, стационарные условия, санатории, донорство крови, психиатрические больницы, скорая медицинская помощь. Анкеты по оценке качества оказания услуг медицинскими организациями можно заполнить на сайте федерального минздрава - https://www.rosminzdrav.ru. На сайтах регионального министерства и медицинских организаций размещен единый баннер, перейдя по которому жители губернии могут заполнять электронные анкеты в течение года.
Для информирования жителей области об анкетировании общественный совет планирует привлечь некоммерческие организации и общественные советы при медучреждениях.
По итогам исследования для каждой медицинской организации будут рассчитаны показатели, характеризующие открытость и доступность информации о медучреждении; комфортность условий предоставления медицинских услуг и доступность их получения; время ожидания предоставления медицинской услуги; доброжелательность, вежливость и компетентность работников; удовлетворенность качеством обслуживания.
Проанализировав результаты независимой оценки, общественный совет разработает предложения по улучшению качества работ для каждой медицинской организации.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
28 марта 2017
265
28 марта 2017
140
28 марта 2017
188
28 марта 2017
362
28 марта 2017
179
28 марта 2017
206
28 марта 2017 , 17:20
247
Глава Самары Олег Фурсов продолжает объезжать районы. Вчера он оценил состояние...
28 марта 2017 , 17:10
265
Сотрудники Самарской таможни пресекли попытку незаконного ввоза сильнодействующих веществ из...
28 марта 2017 , 17:07
140
Гала-концерт лауреатов XIV областного конкурса-фестиваля детско-юношеского искусства...
28 марта 2017 , 17:04
188
Об этом говорилось на заседании комитета по бюджету губернской думы.
28 марта 2017 , 16:52
362
Она пройдет завтра с 11:00 до 14:00 в ДК Литвинова (пр. Кирова, 145).
28 марта 2017 , 16:47
164
Она состоится 25 апреля с 10:00 до 14:00 в здании облправительства (ул. Молодогвардейская, 210)....
28 марта 2017 , 15:21
163
Артист-кукловод Анатолий Жерноклев – о том, как он попал в театр кукол и чему учил студентов Роман Ренц
Апрельский репертуар Самарского театра кукол пройдет под знаком творческого юбилея...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27 февраля 2017
6082
1
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
12 марта 2017
4110
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
9 марта 2017
4096
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
19 марта 2017
3902
В воскресенье, 19 марта, в Самаре у Дворца спорта на улице Физкультурной прошел митинг против...
2 марта 2017
1194
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
1256
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
1140
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
27 февраля 2017
1929
21 февраля в поселке Усть-Кинельский сотрудники регионального УФСБ задержали 20-летнего...