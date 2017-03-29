Самарцы оценят качество оказания медицинских услуг в больницах

Члены совета утвердили перечень медицинских организаций, в отношении которых в 2017 году будет проводиться независимая оценка. В этом году 99 медучреждений губернии участвуют в оценке качества оказания услуг, среди которых: стоматологические поликлиники, станции скорой медицинской помощи, станции переливания крови, санатории, диспансеры, центральные районные больницы, частные учреждения.

В настоящее время на сайте министерства здравоохранения Российской Федерации размещены 6 видов интерактивных анкет – амбулаторные условия, стационарные условия, санатории, донорство крови, психиатрические больницы, скорая медицинская помощь. Анкеты по оценке качества оказания услуг медицинскими организациями можно заполнить на сайте федерального минздрава - https://www.rosminzdrav.ru. На сайтах регионального министерства и медицинских организаций размещен единый баннер, перейдя по которому жители губернии могут заполнять электронные анкеты в течение года.

Для информирования жителей области об анкетировании общественный совет планирует привлечь некоммерческие организации и общественные советы при медучреждениях.

По итогам исследования для каждой медицинской организации будут рассчитаны показатели, характеризующие открытость и доступность информации о медучреждении; комфортность условий предоставления медицинских услуг и доступность их получения; время ожидания предоставления медицинской услуги; доброжелательность, вежливость и компетентность работников; удовлетворенность качеством обслуживания.

Проанализировав результаты независимой оценки, общественный совет разработает предложения по улучшению качества работ для каждой медицинской организации.