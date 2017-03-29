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Самарцы оценят качество оказания медицинских услуг в больницах

Об этом шла речь на заседании Общественного совета при министерстве здравоохранения Самарской области.
 
Члены совета утвердили перечень медицинских организаций, в отношении которых в 2017 году будет проводиться независимая оценка. В этом году 99 медучреждений губернии участвуют в оценке качества оказания услуг, среди которых: стоматологические поликлиники, станции скорой медицинской помощи, станции переливания крови, санатории,  диспансеры, центральные районные больницы, частные учреждения.
 
В настоящее время на сайте министерства здравоохранения Российской Федерации размещены 6 видов интерактивных  анкет – амбулаторные условия, стационарные условия, санатории, донорство крови, психиатрические больницы, скорая медицинская помощь. Анкеты по оценке качества оказания услуг медицинскими организациями  можно заполнить на сайте федерального минздрава - https://www.rosminzdrav.ru. На сайтах регионального министерства и медицинских организаций размещен единый баннер, перейдя по которому  жители губернии могут заполнять электронные анкеты в течение года.
 
Для информирования жителей области об анкетировании общественный совет планирует привлечь некоммерческие организации и  общественные советы при медучреждениях.
 
По итогам исследования для каждой медицинской организации будут рассчитаны показатели, характеризующие открытость и доступность информации о медучреждении; комфортность условий предоставления медицинских услуг и доступность их получения; время ожидания предоставления медицинской услуги; доброжелательность, вежливость и компетентность работников; удовлетворенность качеством обслуживания.
 
Проанализировав результаты независимой оценки,  общественный совет разработает предложения по улучшению качества работ для каждой медицинской организации.
Дата: 28 марта 2017 , 12:47
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Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Екатерина Елизарова
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