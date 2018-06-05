Самарцы отметят день рождения Пушкина поэтическим батлом
В среду, 6 июня, в 12:00 в сквере им. А. С. Пушкина самарцы смогут вспомнить великого русского поэта.
Для самарцев и гостей города будут организованы интерактивные площадки: поэтический батл, кроссворд на асфальте, публичное чтение стихов "солнца русской поэзии" и т.д. Организаторы городской акции «Пушкинский день»: администрация города, Самарское Пушкинское общество и Самарская муниципальная информационно-библиотечная система.
Для самарцев и гостей города будут организованы интерактивные площадки: поэтический батл, кроссворд на асфальте, публичное чтение стихов "солнца русской поэзии" и т.д. Организаторы городской акции «Пушкинский день»: администрация города, Самарское Пушкинское общество и Самарская муниципальная информационно-библиотечная система.
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