Самарцы могут временно стать корреспондентами дореволюционного издания
Литературный музей и «Самарская газета» запускают совместный проект.
Приняв участие в проекте Самарского Литературного музея «Несколько дней в роли сотрудника провинциальной газеты», самарцы смогут посещать бесплатные теоретические и практические занятия, познакомиться с ценными архивными материалами, освоить азы газетной верстки образца XIX века. Квалифицированные преподаватели – филологи, журналисты, медиа-менеджеры – помогут освоить навыки письма, а также узнать больше об истории города (о чем писали в газетах сто лет назад, какой была жизнь сотрудников редакции). По итогам занятий участники смогут поучаствовать в создании спецвыпуска «Самарской газеты». Каждый получит свою копию, она будет доступна также в Интернете.
В рамках проекта будут проходить бесплатные лекции о журналистике, истории прессы и PR, которые смогут посещать все желающие.
Первое занятие планируется провести 19 марта. Записаться можно по телефону 332-11-22.
Приняв участие в проекте Самарского Литературного музея «Несколько дней в роли сотрудника провинциальной газеты», самарцы смогут посещать бесплатные теоретические и практические занятия, познакомиться с ценными архивными материалами, освоить азы газетной верстки образца XIX века. Квалифицированные преподаватели – филологи, журналисты, медиа-менеджеры – помогут освоить навыки письма, а также узнать больше об истории города (о чем писали в газетах сто лет назад, какой была жизнь сотрудников редакции). По итогам занятий участники смогут поучаствовать в создании спецвыпуска «Самарской газеты». Каждый получит свою копию, она будет доступна также в Интернете.
В рамках проекта будут проходить бесплатные лекции о журналистике, истории прессы и PR, которые смогут посещать все желающие.
Первое занятие планируется провести 19 марта. Записаться можно по телефону 332-11-22.
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