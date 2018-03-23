Самарцы могут сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков

Позвонив по данному номеру, можно сообщить о незаконном использовании жилых и нежилых помещений для потребления наркотиков и других фактах незаконного оборота наркотиков.Также сообщить информацию можно по телефону доверия областного ГУ МВД России: 335-66-88 (круглосуточно) и телефону доверия прокуратуры города: 339-74-90 (в рабочее время), 339-74-93 (в нерабочее время и праздничные дни).