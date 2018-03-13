Самарцы могут получить электронные медицинские полисы

С каждым днем все больше самарцев меняют бумажный полис старого образца на продвинутый аналог - пластиковую карту. Однако пока услуга доступна не всем. «СГ» выяснила, как можно обменять старый полис на новый.



Кому надо?



Для того чтобы стать обладателем пластиковой карты, необходима веская причина. Например, бумажный полис истрепался настолько, что его уже нельзя использовать. Или вы его вообще потеряли. Смена фамилии, имени или отчества, места жительства, паспорта или свидетельства о рождении тоже подойдут. Также стать обладателями новинки могут те, кто нашел в своих персональных данных ошибки. Конечно, в первую очередь «пластик» должны выдавать всем новорожденным. Но если с бумажным документом все в порядке, менять его на электронный не надо.



Новый полис выглядит как банковская карта. В него встроен чип, содержащий персональную информацию, фотографию и образец подписи застрахованного.



- Электронные полисы системы обязательного медицинского страхования получили распространение еще в 2012 году на территориях пилотных регионов. В 2017-м Федеральный фонд ОМС принял решение о выпуске медицинских полисов в форме пластиковой карты и для нашего региона, - рассказал директор территориального фонда ОМС Виктор Мокшин.



По его словам, бумажный и пластиковый полисы гарантируют одинаковые права для владельца. Преимущества нового - в удобстве использования: он занимает мало места, может долго использоваться.



- Бумажный полис не рекомендуют хранить в сложенном пополам виде из-за того, что штрихкод может стать неудобным для считывания сканерами. Кроме того, бланк нельзя ламинировать из-за указанной информации о страховой принадлежности, - пояснил Мокшин.



Что делать?



У бумажного полиса нет ограничений по срокам использования.



- Менять бумажный полис на пластиковый вариант необязательно. Полис нового образца, изготовленный после 2011 года, продолжает действовать во всех поликлиниках и больницах, - сообщил вице-президент страховой компании «АСКОМЕД» Олег Козлов. Но если есть причины для смены, необходимо сделать несколько шагов.



Первый - отправиться в страховую медицинскую компанию с паспортом и СНИЛС, а для ребенка нужно взять еще и свидетельство о рождении.



Второй - заполнить заявление о замене полиса.



Третий - сфотографироваться и оставить образец подписи. Это делают прямо в пунктах выдачи полисов. Детям до 14 лет электронные

полисы оформляют без фотографии, поэтому родители могут заниматься оформлением документа без своих чад.



Четвертый - получить в день подачи заявления от страховой организации временное свидетельство. Оно дает пациенту право на бесплатное оказание медицинской помощи, действует до момента получения «пластика».



Пятый - примерно через месяц прийти в пункт выдачи, чтобы забрать новый документ. Изготавливают их в Москве.



Пользоваться новым полисом просто. Пациент приходит в поликлинику и отдает свою карточку в регистратуру. Там всю информацию через специальное считывающее устройство перенесут в базу лечебного учреждения.



Всего по городу работает более 50 пунктов, где можно оформить новые полисы.



Компании, которые оформляют электронные полисы в Самаре:



• филиал АО «МАКС-М», тел.: 313-03-30, 313-03-23;

• ООО СК «Альянс-Мед», тел. 373-46-18;

• АО СК «АСКОМЕД», тел. 332-55-19;

• АО «СК «Астро-Волга-Мед», тел.: 313-03-30, 313-03-23.

• Первые электронные медицинские полисы в Самаре начали выдавать с 1 мая 2017 года. С того времени их успели получить 195 тысяч человек.

• Изготовление электронного полиса обходится в 229 рублей, а бумажного - в 46. Деньги на это выделяет государство.