Самарцы могут подать заявки на ремонт дворов

Департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары сообщает всем заинтересованным лицам - собственникам помещений многоквартирных домов, ТСЖ и ЖСК, управляющим организациям, индивидуальным предпринимателям, обслуживающим многоквартирные дома, о том, что начинается прием предложений по отбору дворовых территорий для включения в муниципальную программу «Комфортная городская среда» на 2017 год.



Предложения будут приниматься с 19 до 28 июня.

Адрес приема: ул. Коммунистическая, 17А, кабинет 122.

Время приема: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.

Ответственное лицо: Наталья Александровна Кузнецова.

Телефон 338-00-08.



Предложения будут рассмотрены в течение 10 дней после истечения срока подачи.



Департамент просит направлять предложения на бумажном носителе согласно приложению №2 к постановлению №197 администрации Самары от 31.03.2017 г.