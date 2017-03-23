Самарцы готовы выйти на уборку

В рамках соглашения муниципалитет и региональное отделение Русского географического общества организуют акции по уборке общественных пространств и очистке водоемов от мусора, сохранению природных объектов. Одним из приоритетных направлений совместной деятельности станет просветительская работа, нацеленная на повышение уровня экологического сознания горожан. Уже запланированы экологический велопробег по Самаре, массовое информирование населения о состоянии Волжского бассейна через информационные ресурсы, экологическая олимпиада для школьников и студентов.

Как отметил на церемонии подписания соглашения глава Самары Олег Фурсов, активно подключиться к этой работе предлагается общественности.

- Нужно создавать в обществе обстановку нетерпимости к потребительскому отношению к природе, несоблюдению чистоты и порядка, - подчеркнул глава города.

- Отрадно, что власть проявляет интерес к сотрудничеству, видит в общественной организации силу, способную поддержать инициативы города, продвигать их дальше в интересах жителей, - выразил мнение неравнодушных самарчан председатель областного отделения РГО Габибулла Хасаев. - Я считаю, каждый житель города должен принять участие в улучшении экологической ситуации.

Помощь в борьбе с несанкционированным складированием отходов готов оказать Общероссийский народный фронт.

- Одним из наших приоритетных федеральных проектов является «Генеральная уборка», - рассказал сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Павел Покровский. - Уже существует интерактивная карта, на которую все неравнодушные жители могут нанести места незаконного складирования мусора. И мы точно будем видеть, какие участки требуют наведения порядка.

Эффект, который в будущем может принести работа в рамках заключенного соглашения, оценил и председатель центрального совета «Российской зеленой лиги» Сергей Симак.

- Проблемы, которые существуют сегодня, могут решаться только совместно - в сотрудничестве с общественными организациями, научным сообществом, с городскими и областными властями. Подписанное соглашение является важным шагом на пути решения этих проблем, - заявил эколог.

Реальные действия по очистке от мусора городских улиц и озеленению территорий уже предпринимают активисты самарской экологической детско-молодежной общественной организации «Зеленая волна».

- Наши ребята - школьники и студенты - следуют девизу «За нами всегда чисто», - рассказывает председатель организации Ираида Семенова. - Мы проводили акции по уборке мусора в парках имени 50-летия Октября, «Молодежный». Сажали рябины на аллее улицы Изыскательской в поселке Зубчаниновка, 120 хвойных деревьев у храма на Металлурге. Вот уже третий год в преддверии Дня Победы будем высаживать деревья в память о погибших земляках, в этом году планируем озеленять микрорайон Волгарь. Проводим и просветительскую деятельность в школах по раздельному сбору отходов. Так что общественное движение - а только в нашу организацию входят 845 ребят - серьезная сила. Мы готовы помогать городской власти на самых разных участках.