Самарцы чаще всего летают в Москву, Питер и Анталью

По сравнению с прошлым годом пассажиропоток самарского аэропорта вырос на четверть.



По данным пресс-службы «Курумоча», с января по июнь 2017 года услугами аэропорта воспользовались 1 143 649 пассажиров, из них 865,4 тысячи летали внутри России, 278,2 тысячи – за границу. По сравнению с первым полугодием 2016 года пассажиропоток самарского аэропорта вырос на 24,2%.



Чаще всего Самарцы летают в Москву (597,1 тысяч пассажиров), Питер (109,3 тысяч) и Анталью (96,1 тысяч). Замыкают пятерку рейтинговых направлений - Алматы (34,8 тысяч) и Сочи (31,9 тысяч человек).