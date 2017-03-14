Самарцы больше всех в стране знают о чемпионате мира по футболу 2018 года

Интерес жителей России к чемпионату мира по футболу 2018 года и Кубку конфедераций FIFA 2017 растет в связи с подготовкой страны к турнирам. Об этом сообщает пресс-служба компании Nielsen.

Как показало исследование, 94% россиян знают о чемпионатах мира по футболу, из них 74% признались, что они воодушевлены перспективой проведения матчей в стране. Вместе с тем данные среди респондентов из городов, которые примут матчи ЧМ-2018, разнятся. Наиболее высокая осведомленность о событии в целом отмечается в Самаре (99% среди респондентов исследования) и Нижнем Новгороде (98%), за ними следуют Казань, Екатеринбург и Волгоград (по 97%).

Исследование восприятия чемпионата мира по футболу проводилось среди 2431 гражданина России в возрасте от 11 до 69 лет. Исследование охватывает население, имеющее доступ в Интернет. Выборка взвешена по возрастам, полу и месту проживания респондентов среди 8 федеральных округов России.

Nielsen - глобальная компания-измеритель, предоставляющая данные и маркетинговую информацию. Офисы Nielsen находятся более чем в 100 странах мира, штат сотрудников составляет более 44 000 человек.