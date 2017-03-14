14 марта 2017 года,
20:47
$ 59.13    63.27   Нефть 51.35 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Самарцы больше всех в стране знают о чемпионате мира по футболу 2018 года

Согласно исследованию агентства Nielsen, наиболее высокая осведомленность о подготовке и проведении мундиаля зарегистрирована в Самаре.
 
Интерес жителей России к чемпионату мира по футболу 2018 года и Кубку конфедераций FIFA 2017 растет в связи с подготовкой страны к турнирам. Об этом сообщает пресс-служба компании Nielsen.
 
Как показало исследование, 94% россиян знают о чемпионатах мира по футболу, из них 74% признались, что они воодушевлены перспективой проведения матчей в стране. Вместе с тем данные среди респондентов из городов, которые примут матчи ЧМ-2018, разнятся. Наиболее высокая осведомленность о событии в целом отмечается в Самаре (99% среди респондентов исследования) и Нижнем Новгороде (98%), за ними следуют Казань, Екатеринбург и Волгоград (по 97%).
 
Исследование восприятия чемпионата мира по футболу проводилось среди 2431 гражданина России в возрасте от 11 до 69 лет. Исследование охватывает население, имеющее доступ в Интернет. Выборка взвешена по возрастам, полу и месту проживания респондентов среди 8 федеральных округов России.
 
Nielsen - глобальная компания-измеритель, предоставляющая данные и маркетинговую информацию. Офисы Nielsen находятся более чем в 100 странах мира, штат сотрудников составляет более 44 000 человек.
Дата: 14 марта 2017 , 14:54
196
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Екатерина Елизарова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В Самаре ограничат движение транспорта на площади Куйбышева
14 марта 2017
127
В Самаре ограничат движение транспорта на площади Куйбышева
no photo
14 марта 2017
128
За минувший год в губернии выявлено 34 тысячи нарушений закона об охране окружающей среды
Тольяттинский догхантер ранил из ружья строителя
14 марта 2017
114
Тольяттинский догхантер ранил из ружья строителя
В Самаре с марта может быть частично перекрыта улица Гагарина
14 марта 2017
740
В Самаре с марта может быть частично перекрыта улица Гагарина
В Самарской области судебные приставы остановили выброс загрязненных сточных вод
14 марта 2017
119
В Самарской области судебные приставы остановили выброс загрязненных сточных вод
Волжский народный хор выступит в Кремле
14 марта 2017
139
Волжский народный хор выступит в Кремле
Таможенники проследят за безопасностью гостей мундиаля
14 марта 2017
136
Таможенники проследят за безопасностью гостей мундиаля
Самарцы больше всех в стране знают о чемпионате мира по футболу 2018 года
14 марта 2017
196
Самарцы больше всех в стране знают о чемпионате мира по футболу 2018 года
В Самаре водитель «пазика» сбил 16-летнюю девочку и скрылся
14 марта 2017
182
В Самаре водитель «пазика» сбил 16-летнюю девочку и скрылся
Лента новостей
14 марта 2017 , 20:05
127
В Самаре ограничат движение транспорта на площади Куйбышева
Ограничение коснется также ряда улиц. Причина – проведение торжественного мероприятия,...
14 марта 2017 , 17:35
128
За минувший год в губернии выявлено 34 тысячи нарушений закона об охране окружающей среды
С целью их устранения было внесено почти 13 тысяч  актов прокурорского реагирования. По...
14 марта 2017 , 17:29
114
Тольяттинский догхантер ранил из ружья строителя
В дежурную часть отдела полиции Центрального района Тольятти поступило сообщение об...
14 марта 2017 , 17:11
740
В Самаре с марта может быть частично перекрыта улица Гагарина
В рамках подготовки к Чемпионату мира - 2018 на этот год запланирован большой объем дорожных...
14 марта 2017 , 17:05
119
В Самарской области судебные приставы остановили выброс загрязненных сточных вод
Исполнительное производство об обязании должника-организации прекратить сброс сточных вод с...
14 марта 2017 , 15:56
139
Волжский народный хор выступит в Кремле
18 марта в Государственном Кремлевском Дворце состоится фестиваль «Танцуй и пой, моя...
14 марта 2017 , 15:45
136
Таможенники проследят за безопасностью гостей мундиаля
В Приволжском таможенном управлении, в которое входит и Самарская таможня, создан оперативный...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
27 февраля 2017
5541
1
В Самарской области утонули два 10-летних мальчика
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
На остановке Дыбенко/Советской Армии насмерть избили женщину
26 февраля 2017
4636
На остановке Дыбенко/Советской Армии насмерть избили женщину
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
В Тольятти горевшее предприятие «КуйбышевАзот» тушили 232 пожарных
12 марта 2017
3682
В Тольятти горевшее предприятие «КуйбышевАзот» тушили 232 пожарных
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
В Самаре сократят до 37% чиновников ряда подразделений мэрии
9 марта 2017
3604
В Самаре сократят до 37% чиновников ряда подразделений мэрии
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
У музея
19 февраля 2017
1170
У музея "Самара космическая" появится скульптурная композиция из семи фигур
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
Пожар в Куйбышевском районе тушили 68 человек
2 марта 2017
719
Пожар в Куйбышевском районе тушили 68 человек
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
Мужчина пытался провезти в Самару незадекларированные украшения стоимостью 3,7 млн рублей
2 марта 2017
776
Мужчина пытался провезти в Самару незадекларированные украшения стоимостью 3,7 млн рублей
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
Специалисты МП «Инженерные системы» очистили более 65 км ливневок
1 марта 2017
631
Специалисты МП «Инженерные системы» очистили более 65 км ливневок
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.