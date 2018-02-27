Самарцы бесплатно смогут посмотреть фильмы Вуди Аллена и Ким Кидука

В марте киноклуб «Ракурс» продолжит бесплатно знакомить всех желающих с классикой мирового кинематографа в стенах Областной библиотеки (пр. Ленина, 14а).



Михаил Куперберг представит традиционные рубрики своей авторской программы «Многоликий мир кино».



3 марта в рубрике «Документальный экран» зрители смогут увидеть фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм» (СССР, 1965, 18+). Режиссер картин «И все-таки я верю» и «9 дней одного года» в своем документальном эссе размышляет о природе национал-социализма (а шире - любой формы тоталитаризма). Яркий и страстный фильм-урок, фильм-предостережение.



10 марта в качестве «Богини экрана» киноклуб «Ракурс» представит французскую актрису Эмманюэль Рива в фильме «Хиросима, моя любовь» (Франция, Япония, 1959, 16+).



Михаил Куперберг так охарактеризовал картину:



- Удивительный фильм археолога памяти Алена Рене о Второй мировой войне, действие которого происходит во французском Невере времен фашистской оккупации и в послевоенной Хиросиме. Короткая встреча француженки и японского архитектора. У каждого за плечами - свой ужас войны, у их любви привкус пепла и крови. Все это великолепно передают на экране Эмманюэль Рива и Эйдзи Окада.



Фильм был номинирован на «Оскар» и получил премию Британской киноакадемии.



17 марта «Ракурс» предлагает отметить 35-летие фильма «Зелиг» (США, 1983, 16+).



По словам Михаила Куперберга, это один из лучших фильмов Вуди Аллена, черно-белая мистификация про «человека-хамелеона», «человека без свойств», вымышленного Леонарда Зелига, который способен превращаться в того, с кем общается. Не прибегая к помощи компьютера, снимая старой камерой и «портя» негатив, Вуди Аллен и его оператор Гордон Уиллис блестяще стилизуют свой фильм под документальный фильм 30-50-х годов ХХ века.



24 марта зрители смогут увидеть экранизацию романа «Каспар Хаузер» Якоба Вассермана - фильм Вернера Херцога «Каждый за себя, а бог против всех» (Германия, 1974, 16+).



Последний трагик и мистик немецкого кино Вернер Херцог создает трагическую поэму о «городском Маугли», о юноше, которого случайно нашли в Нюрнберге в середине XIX века и попытались приобщить к тогдашней городской жизни.



31 марта «Ракурс» в рубрике «Мастера» представит классика мирового кинематографа Ким Кидука и покажет его фильм «Весна, лето, осень, зима... и снова весна» (Южная Корея, 2003, 16+)



По словам Михаила Куперберга, знаменитый брутальными и шокирующими опытами корейский режиссер Ким Кидук в своей лучшей ленте становится совсем другим - нежным и сдержанным. Это поразительная в своей красоте буддистская притча о примирении человека с миром.



Начало сеансов в 16:00, вход свободный.