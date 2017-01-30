Самарцы, угнавшие раритетную «Чайку» Генпрокуратуры, могут сесть на несколько лет
В минувшую пятницу прокурор попросил суд приговорить двух предполагаемых угонщиков - жителей Самары к 4 и 5 годам колонии общего режима.
Напомним, инцидент произошел 5 июня минувшего года. Находившийся в Москве уроженец Самары угнал трехтонную «Чайку», принадлежащую Генпрокуратуре РФ. Кража была совершена из автосервиса, обслуживающего машины ведомства. Вскоре за угнанной машиной началась погоня, которая была снята очевидцами на видео. Полицейские открыли огонь по колёсам и уже со второго выстрела пробили одно из задних колес. После этого лихача смогли задержать на ближайшем светофоре.
Как сообщалось ранее, угонщик является уроженцем Самары, лишенным права управления авто до 2018 года. Официально мужчина не работает, у него есть мать-инвалид и трое детей, старшему из которых 12 лет. Вместе с ним в угнанном автомобиле находился еще один самарец. Отмечается, что молодые люди находились в состоянии, внешне схожем с опьянением. Документов, удостоверяющих личность, и на авто они при себе не имели, а от прохождения медицинского освидетельствования отказались.
Как сообщает «РИА Новости», в суде обвиняемые полностью признали свою вину. Уголовное дело в отношении водителя было возбуждено по факту нарушения Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и неправомерного завладения авто без цели хищения. Пассажир «Чайки» проходит только по второй статье.
Напомним, инцидент произошел 5 июня минувшего года. Находившийся в Москве уроженец Самары угнал трехтонную «Чайку», принадлежащую Генпрокуратуре РФ. Кража была совершена из автосервиса, обслуживающего машины ведомства. Вскоре за угнанной машиной началась погоня, которая была снята очевидцами на видео. Полицейские открыли огонь по колёсам и уже со второго выстрела пробили одно из задних колес. После этого лихача смогли задержать на ближайшем светофоре.
Как сообщалось ранее, угонщик является уроженцем Самары, лишенным права управления авто до 2018 года. Официально мужчина не работает, у него есть мать-инвалид и трое детей, старшему из которых 12 лет. Вместе с ним в угнанном автомобиле находился еще один самарец. Отмечается, что молодые люди находились в состоянии, внешне схожем с опьянением. Документов, удостоверяющих личность, и на авто они при себе не имели, а от прохождения медицинского освидетельствования отказались.
Как сообщает «РИА Новости», в суде обвиняемые полностью признали свою вину. Уголовное дело в отношении водителя было возбуждено по факту нарушения Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и неправомерного завладения авто без цели хищения. Пассажир «Чайки» проходит только по второй статье.
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