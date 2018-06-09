Самарцу запретили держать в квартире сибирскую рысь

В марте этого года Самарской межрайонной природоохранной прокуратурой была проведена проверка по обращению по вопросу незаконного содержания дикого животного в многоквартирном жилом доме. Было установлено, что у хозяина не имелись все необходимые документы на право содержания хищника. В связи с этим 27 марта этого года прокуратура обратилась в Красноглинский районный суд с исковым заявлением о запрете содержать дикое животное в жилом помещении. 28 марта требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме.Решение суда в законную силу в настоящее время не вступило,-сообщает пресс-служба надзорного ведомства.