Самарцев ждут бесплатные показы кино о женщинах и любви

Весной киноклуб «Ракурс» вновь порадует любителей фильмов авторской программой Михаила Куперберга.



В марте киноманы смогут восхититься Моникой Витти, увидеть «немой гимн» мужчине и женщине и познакомиться с японской экранизацией трагедии Шекспира.



4 марта в Самарской областной библиотеке в рамках авторской программы Михаила Куперберга «Многоликий мир кино» состоится лекция «Богини экрана. Моника Витти» с просмотром и обсуждением фильма «Затмение» (Италия, Франция, 1962, 16+). Режиссер - Микеланджело Антониони, в главных ролях: Моника Витти, Ален Делон, Франсиско Рабаль.



11 марта Михаил Куперберг расскажет о юбиляре этого года - фильме «Восход Солнца» (США, 1927, 16+) режиссера Фридриха Вильгельма Мурнау («Носферату, симфония ужаса», «Фауст», «Последний человек»).



18 марта все желающие смогут посмотреть и обсудить экранизацию трагедии Шекспира «Макбет». В рамках программы «Книга и фильм» Михаил Куперберг представит фильм «Трон в крови, или Паучий замок» (Япония, 1957, 16+).



25 марта он познакомит самарского зрителя с одним из лучших образцов современного неигрового кино - документальным фильмом Вима Вендерса «Соль Земли» (Франция, Бразилия, Италия, 2014, 12+).



Начало лекций в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14а) в 16:00, вход свободный.