Самарцев просят не заменять приборы учета электроэнергии самостоятельно

Как сообщает пресс-служба предприятия, работы коснутся, в первую очередь, бывших потребителей ООО «Сбыт Энерго», перешедших на обслуживание в «Самараэнерго». В связи с этим не рекомендуется самостоятельно производить замену прибора учета электроэнергии без уведомления энергоснабжающей организации, а также при отсутствии правовых и технических замечаний к установленным приборам учета.Уточнить срок начала работ по конкретному адресу можно по бесплатному телефону 8 800 1000 763 и на сайте www.samaraenergo.ru, раздел «Услуги», подраздел «Установка АСКУЭ бытовых потребителей. Перечень домов».