Самарцев просят не кидать снег в канализацию

В компании "Самарские коммунальные системы" сообщают, что во время паводка среднесуточное поступление сточных вод на Городские очистные канализационные сооружения (ГОКС) увеличивается на 180-270 тысяч кубометров в сутки.



При этом талые воды содержат в себе бытовой мусор и значительное количество мелких примесей: песок, нефтепродукты, тяжелые металлы. А оборудование ГОКС, которое предназначено лишь для очистки стоков бытовой канализации, в период паводка вынуждено очищать все стоки, попадающие в систему. В это время количество засоров увеличивается в 3-4 раза. Поэтому сбрасывать в колодцы лёд, снег и отводить в них талые воды категорически запрещается, напоминают в СКС.