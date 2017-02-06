Самарцев приглашают взглянуть на город глазами археологов

7 февраля, во вторник, в рамках краеведческого лектория нашего издания выступит археолог, кандидат исторических наук, ученый секретарь музея им. П.В. Алабина. Он прочитает лекцию. Слушатели узнают, где в границах нашего города можно обнаружить следы древних поселений периода каменного века и чем интересен средневековый могильник на Барбошиной поляне. Напомним, что открытые лекции проводятся при поддержке городской мэрии на площадках модернизированных библиотек.Встреча состоится в библиотеке-филиале №8, расположенной по адресу ул. Н. Панова, 30.Начало мероприятия в 19.00.В связи ограниченным количеством мест предварительная запись обязательна. Забронировать место можно по телефонам: 979-75-83 и 89277070033 или электронной почте press-center@sgpress.ru.