Самарцев приглашают взглянуть на город глазами археологов
7 февраля, во вторник, в рамках краеведческого лектория нашего издания выступит археолог, кандидат исторических наук, ученый секретарь музея им. П.В. Алабина Дмитрий Сташенков. Он прочитает лекцию «Археологические памятники на территории Самары». Слушатели узнают, где в границах нашего города можно обнаружить следы древних поселений периода каменного века и чем интересен средневековый могильник на Барбошиной поляне. Напомним, что открытые лекции проводятся при поддержке городской мэрии на площадках модернизированных библиотек.
Встреча состоится в библиотеке-филиале №8, расположенной по адресу ул. Н. Панова, 30.
Начало мероприятия в 19.00.
В связи ограниченным количеством мест предварительная запись обязательна. Забронировать место можно по телефонам: 979-75-83 и 89277070033 или электронной почте press-center@sgpress.ru.
Встреча состоится в библиотеке-филиале №8, расположенной по адресу ул. Н. Панова, 30.
Начало мероприятия в 19.00.
В связи ограниченным количеством мест предварительная запись обязательна. Забронировать место можно по телефонам: 979-75-83 и 89277070033 или электронной почте press-center@sgpress.ru.
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