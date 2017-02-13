Самарцев приглашают провести День всех влюбленных в особняке Курлиной

Посетителей ждет концерт «Я жду тебя», состоящий из шедевров вокальной лирики ХIХ–ХХ века, обзорная экскурсия по музею «Любовь под крылом бабочки», которая расскажет о хозяевах особняка, супругах Курлиных, об истории их семьи и постройке здания.Перед посетителями выступят актеры Плэйбэк (Playback) театра, в котором спектакль создается «здесь и сейчас». В этот вечер они могут сыграть романтические истории, предложенные посетителями.В программе мероприятий и скетч-пати с участием молодых самарских художников, работающих в совершенно разных стилях и техниках. Гости смогут получить свой портрет от понравившегося автора.Завершает мероприятие мастер-класс по созданию символики Дня всех влюбленных. На нем все желающие смогут изготовить свой собственный эксклюзивный сувенир. Материалы будут использованы самые разные – бумага, краски, ткань.