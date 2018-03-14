Самарцев приглашают принять участие в городском приключении
«Самарская газета» и компания «Самараинтур» приглашают поучаствовать в городском приключении #Самараbest. (12+)
Это командная игра, которая пройдет с 3 по 19 апреля. Приключение, разбитое на несколько этапов, охватит интересные локации Самары. Участникам предстоит решать задачи и открывать для себя город заново. Главный приз, который ждет победителей #Самараbest, - речной круиз по Волге.
Как попасть в игру? Соберите команду из трех человек и успейте зарегистрироваться до 1 апреля включительно одним из способов:
- по электронной почте samarabest2018@mail.ru,
- напишите в группу «Самарская газета» https://vk.com/sgpress,
- напишите в группу «Самараинтур» https://vk.com/samaraintour_ru.
В сообщении укажите название команды, ФИО всех ее участников, контактные телефоны, электронную почту капитана команды.
Количество команд ограничено, так что спешите!
Ознакомьтесь с подробным описанием проекта здесь.
Участие в игре лиц младше 18 лет возможно при условии, что один из членов команды - его законный представитель или опекун.
Фотоотчеты о приключении будут размещены в группах «Самарская газета» и «Самараинтур». Добавляйтесь!
Остались вопросы? Звоните по телефону 8-927-750-78-17.
Это командная игра, которая пройдет с 3 по 19 апреля. Приключение, разбитое на несколько этапов, охватит интересные локации Самары. Участникам предстоит решать задачи и открывать для себя город заново. Главный приз, который ждет победителей #Самараbest, - речной круиз по Волге.
Как попасть в игру? Соберите команду из трех человек и успейте зарегистрироваться до 1 апреля включительно одним из способов:
- по электронной почте samarabest2018@mail.ru,
- напишите в группу «Самарская газета» https://vk.com/sgpress,
- напишите в группу «Самараинтур» https://vk.com/samaraintour_ru.
В сообщении укажите название команды, ФИО всех ее участников, контактные телефоны, электронную почту капитана команды.
Количество команд ограничено, так что спешите!
Ознакомьтесь с подробным описанием проекта здесь.
Участие в игре лиц младше 18 лет возможно при условии, что один из членов команды - его законный представитель или опекун.
Фотоотчеты о приключении будут размещены в группах «Самарская газета» и «Самараинтур». Добавляйтесь!
Остались вопросы? Звоните по телефону 8-927-750-78-17.
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