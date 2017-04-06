Самарцев приглашают принять участие в акции против терроризма

Цель мероприятия - вместе со всей страной выступить против экстремизма и терроризма. Выразить поддержку жителям Санкт-Петербурга, где 3 апреля произошел террористический акт.В преддверии акции лидеры общественного мнения поделились своим пониманием сложившейся обстановки. К примеру, председатель Самарской областной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Иван Сахаров считает, что в ответ на угрозу нужно еще больше сплотиться и еще сильнее укреплять вертикаль власти.-Чтобы власть, в свою очередь, могла строже спрашивать с тех, кто по долгу службы отвечает за нашу безопасность, - говорит он.Член правления Самарского союза молодежи Самарской области, член молодежного парламента при Самарской губернской думе Алексей Шавель отмечает, что сейчас необходимо продолжать политику созидания и мирного развития общества.-Мы хотим показать, что на территории Самарской области терроризм и экстремизм не пройдут. Мы хотим показать всему миру, что русский дух не сломить. Мы - за мирное созидание, поэтому призываем всех поддержать нашу точку зрения.Александр Штоков, региональный координатор «Корпуса общественных наблюдателей» Самарской области уверен, что в акции должны принять участие все неравнодушные жители области.-Вместе мы сможем сказать решительное «нет!» экстремизму и терроризму. И трагедия в Питере в очередной раз показала способность народа России объединяться в трудные моменты. Я считаю, что в акции «Вместе против террора» должны принять участие все неравнодушные люди. Независимо от возраста, национальности или политических пристрастий. Никаких разногласий не может быть в этот непростой момент.Председатель «Студенческого совета Самарской области» Анна Осипова считает, что общественная акция должна показать твердый настрой на созидательную деятельность.-Мы поддерживаем отрицательную реакцию молодежи на различные проявления терроризма и экстремизма, - отмечает она. - Наша организация самой важной своей задачей считает воспитание патриотических качеств в молодежных кругах. Мы должны показать всем, кто мешает нам в нашей созидательной деятельности, что это недопустимо.