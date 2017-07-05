Самарцев приглашают принять участие в акции «Летнее чтение»

Самарская областная универсальная научная библиотека дает старт акции «Летнее чтение». Она направлена на повышение интереса к чтению у представителей разных поколений и на знакомство читателей с творчеством современных авторов.



Акция «Летнее чтение» впервые прошла в 2016 году в Липецкой областной научной библиотеке. В этом году она стала всероссийской. К ней присоединились библиотеки



Крыма, Рязани, Воронежа, Омска, Кирова, Белгорода, Вологды, Пскова, Самары. Желающие должны зарегистрироваться на сайте http://www.summerreading.ru, и получить список из трех книг, отобранных автоматически. До 31 августа книги следует прочитать и написать на каждую из них рецензию. Свои отзывы нужно прислать организаторам на адрес info@summer-reading до 4 сентября.



Автор лучших среди жителей Самарской области рецензий получит книжный приз от центра поддержки и развития чтения СОУНБ. Организаторы затем, подсчитав количество работ из разных городов России, составят рейтинг и определят, какой из них самый читающий.