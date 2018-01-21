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Главная/Лента новостей/

Самарцев приглашают поучаствовать в викторине, посвященной Максиму Горькому

В 2018 году исполняется полтора века со дня рождения Максима Горького, который жил и работал в нашем городе и считается, пожалуй, самым известным самарским журналистом.

В честь юбилея «Самарская газета» совместно с Центральной городской библиотекой имени Н.К. Крупской организуют викторину «Знаем о нем все». Принять участие в ней могут все желающие.

Каждую субботу с 27 января по 17 марта на страницах издания будут выходить задания - вопросы, связанные с жизнью и творчеством Максима Горького. Всего будет восемь таких публикаций. Ответы на вопросы надо отсылать на электронную почту max. gorky150@yandex.ru до 19 марта включительно. Участники, набравшие наибольшее количество баллов (будут учтены правильность и скорость подачи ответов), по результатам викторины получат сувениры.

Подведение итогов и поздравление победителей состоятся на мероприятии, посвященном дню рождения Максима Горького. Оно пройдет 21 марта в Центральной городской библиотеке имени Н.К. Крупской. Повторные ответы от одного участника на одно и то же задание викторины не принимаются. Письма с ответами, пришедшими после указанного срока, рассматривать и оценивать не будут. За подробной информацией обращайтесь по телефону 242-47-75.
Дата: 21 января 2018 , 12:56
215
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