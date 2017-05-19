Самарцев приглашают поучаствовать в конкурсе необычных плавсредств

В воскресенье, 11 июня, во время фестиваля набережных «ВолгаФест» на пляже состоится «Волжский заплыв».



Как сообщают организаторы, команды должны представить творения своей инженерной мысли и воображения. Простор для фантазии не ограничен: судно может быть фантастическим пиратским бригом, огромной резиновой уткой или плавучей ванной.



Для участия в конкурсе нужно заполнить заявку на участие, а также приложить макет своего оригинального плавсредства. Данную информацию необходимо отправить на почту фестиваля infovolgafest@gmail.com с указанием темы письма «Волжский заплыв».



Срок подачи заявок - до 1 июня. Положение конкурса и анкету участника можно скачать здесь.