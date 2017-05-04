Самарцев приглашают поучаствовать в конкурсе на лучшую ландшафтную композицию
Его проведут на фестивале цветов, который откроется 17 июня в парке «Дружбы» в тринадцатый раз.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в этом году в рамках фестиваля пройдет костюмированное шествие. Помимо этого, зрителям представят концертную программу. Все желающие смогут посетить выставку-продажу цветов, комнатных растений, посадочного материала, товаров для садоводства. Организаторы проведут конкурсы на лучший детский костюм, а также на лучшие ландшафтные композиции и цветники. Принять участие в последнем смогут все желающие.
Физическим и юридическим лицам всех форм собственности в рамках открытого конкурса ландшафтных дизайнеров будет предоставлена возможность с 13 по 17 июня создать на фестивальной площадке ландшафтные композиции на тему «Городские цветы».
Победители, занявшие первое, второе и третье места в конкурсе, получат по 100, 60 и 40 тысяч рублей соответственно.
Консультации по вопросам участия в конкурсе ландшафтных дизайнеров можно получить по телефону (846) 266-55-97 (контактное лицо - Леонид Дюгаев), а также по e-mail: DugaevLV@dbe-samara.ru.
Заявки от физических и юридических лиц на выделение площадок для демонстрации разработок и технологий в озеленении городских территорий и участков для выставки-продажи зеленых насаждений и товаров для садоводства в рамках фестиваля цветов принимаются департаментом городского хозяйства и экологии администрации Самары до 1 июня. Уточнить информацию, касающуюся подачи данных заявок, можно по телефону (846) 266-54-47 (контактное лицо - Светлана Пшеничникова) или по e-mail: pshenichnikova@dbe-samara.ru. Участие в фестивале цветов бесплатное.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в этом году в рамках фестиваля пройдет костюмированное шествие. Помимо этого, зрителям представят концертную программу. Все желающие смогут посетить выставку-продажу цветов, комнатных растений, посадочного материала, товаров для садоводства. Организаторы проведут конкурсы на лучший детский костюм, а также на лучшие ландшафтные композиции и цветники. Принять участие в последнем смогут все желающие.
Физическим и юридическим лицам всех форм собственности в рамках открытого конкурса ландшафтных дизайнеров будет предоставлена возможность с 13 по 17 июня создать на фестивальной площадке ландшафтные композиции на тему «Городские цветы».
Победители, занявшие первое, второе и третье места в конкурсе, получат по 100, 60 и 40 тысяч рублей соответственно.
Консультации по вопросам участия в конкурсе ландшафтных дизайнеров можно получить по телефону (846) 266-55-97 (контактное лицо - Леонид Дюгаев), а также по e-mail: DugaevLV@dbe-samara.ru.
Заявки от физических и юридических лиц на выделение площадок для демонстрации разработок и технологий в озеленении городских территорий и участков для выставки-продажи зеленых насаждений и товаров для садоводства в рамках фестиваля цветов принимаются департаментом городского хозяйства и экологии администрации Самары до 1 июня. Уточнить информацию, касающуюся подачи данных заявок, можно по телефону (846) 266-54-47 (контактное лицо - Светлана Пшеничникова) или по e-mail: pshenichnikova@dbe-samara.ru. Участие в фестивале цветов бесплатное.
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