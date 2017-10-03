Самарцев приглашают поучаствовать в грантовом конкурсе «Православная инициатива 2017-2018»

Как сообщает пресс-служба городской администрации, целью конкурса является поддержка гражданских инициатив на основе сотрудничества между органами власти, предпринимателями, церковью и общественностью. В рамках конкурса рассматриваются заявки в следующих номинациях: образование и воспитание; социальное служение; культура; информационная деятельность.Размер грантов составляет от 600 тысяч до 1 млн рублей. Прием конкурсных заявок осуществляется Фондом поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» с 1 сентября по 23 октября текущего года на сайте www.newpravkonkurs.ru.