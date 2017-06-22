22 июня 2017 года,
16:48
$ 60    66.8   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Самарская экспедиция
Итоги года
Час пешком
Только у нас
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Самарцев приглашают поучаствовать в «Гонке героев»

Спортивно-массовое мероприятие состоится в субботу, 8 июля, на полигоне «Рощинский».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, участники командами по 10 человек преодолеют 8-километровую трассу с препятствиями, разработанную для тренировок спецподразделений Армии России. Для зрителей и участников будет работать фан-зона, фуд-корт. Кроме того, будут подготовлены разнообразные конкурсы с призами. Для удобства горожан и гостей будет курсировать бесплатный транспорт из Самары.
Дата: 22 июня 2017 , 15:49
86
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: samadm.ru
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Предполагаемого стрелка в бизнесмена арестовали, остальным продли срок задержания
22 июня 2017
19
 
Предполагаемого стрелка в бизнесмена арестовали, остальным продли срок задержания
Виновные в вырубке леса на Сорокиных Хуторах попали под амнистию
22 июня 2017
142
Виновные в вырубке леса на Сорокиных Хуторах попали под амнистию
Самарцев приглашают поучаствовать в «Гонке героев»
22 июня 2017
86
Самарцев приглашают поучаствовать в «Гонке героев»
Временную дорогу возле ТРК «Московский» обустроят в течение десяти дней
22 июня 2017
104
Временную дорогу возле ТРК «Московский» обустроят в течение десяти дней
В Самару после многомесячного ремонта вернулось судно «Восход»
22 июня 2017
133
В Самару после многомесячного ремонта вернулось судно «Восход»
В Самаре почтили память погибших в Великой Отечественной войне
22 июня 2017
142
В Самаре почтили память погибших в Великой Отечественной войне
Дорогие выпускники. Сколько стоит собрать ребенка на выпускной
22 июня 2017
90
Дорогие выпускники. Сколько стоит собрать ребенка на выпускной
В районе самарской набережной снесли незаконное кафе
22 июня 2017
250
В районе самарской набережной снесли незаконное кафе
no photo
22 июня 2017
226
В поселке Прибрежный запретили продавать алкоголь в день закрытия «iВолга-2017»
Лента новостей
22 июня 2017 , 16:39
19
 
Предполагаемого стрелка в бизнесмена арестовали, остальным продли срок задержания
В четверг, 22 июня, Самарский районный суд избрал меру пресечения троим подозреваемым в убийстве...
22 июня 2017 , 15:56
142
Виновные в вырубке леса на Сорокиных Хуторах попали под амнистию
Прокуратура Кировского района поддержала гособвинение по уголовному делу об организации и...
22 июня 2017 , 15:49
86
Самарцев приглашают поучаствовать в «Гонке героев»
Спортивно-массовое мероприятие состоится в субботу, 8 июля, на полигоне...
22 июня 2017 , 15:42
104
Временную дорогу возле ТРК «Московский» обустроят в течение десяти дней
Такое поручение дал глава Самары Олег Фурсов в ходе выездного совещания по ремонту объектов...
22 июня 2017 , 15:31
133
В Самару после многомесячного ремонта вернулось судно «Восход»
В ближайшее время он начнет работать на скоростных маршрутах Самарского региона.
22 июня 2017 , 15:06
142
В Самаре почтили память погибших в Великой Отечественной войне
В четверг, 22 июня, в День памяти и скорби, на площади Славы состоялось торжественное возложение...
22 июня 2017 , 14:26
90
Дорогие выпускники. Сколько стоит собрать ребенка на выпускной
Начинается пора выпускных вечеров. 
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В ДТП погиб глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов
12 июня 2017
8661
2
В ДТП погиб глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
Жительница Самарской области продает 38-летние Жигули за 3,5 млн рублей
25 мая 2017
8251
7
Жительница Самарской области продает 38-летние Жигули за 3,5 млн рублей
Объявление о продаже владелица раритетного авто выложила в сети Интернет.
Самарский Белый дом дал комментарий по вопросу Владимиру Путину о лишении ветеранов денежных выплат
16 июня 2017
6506
2
 
Самарский Белый дом дал комментарий по вопросу Владимиру Путину о лишении ветеранов денежных выплат
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
Как получить компенсацию от «МегаФона»
23 мая 2017
6352
2
Как получить компенсацию от «МегаФона»
Для этого необходимо набрать комбинацию *105*1905#. После этого на экране появятся варианты...
Своими глазами: Как строится самарское метро
23 мая 2017
1164
1
Своими глазами: Как строится самарское метро
Каждый горожанин знает, что в Самаре продолжается строительство метрополитена. 
Чего и кого опасаться самарцам на отдыхе
26 мая 2017
1405
Чего и кого опасаться самарцам на отдыхе
Собираетесь на природу. Хотите весело и беззаботно отдохнуть. Вперед, но не забывайте, что там...
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть первая: Подвальские террасы
2 июня 2017
1201
2
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть первая: Подвальские террасы
 «СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
2 июня 2017
825
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.