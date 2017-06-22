Самарцев приглашают поучаствовать в «Гонке героев»

Как сообщает пресс-служба городской администрации, участники командами по 10 человек преодолеют 8-километровую трассу с препятствиями, разработанную для тренировок спецподразделений Армии России. Для зрителей и участников будет работать фан-зона, фуд-корт. Кроме того, будут подготовлены разнообразные конкурсы с призами. Для удобства горожан и гостей будет курсировать бесплатный транспорт из Самары.