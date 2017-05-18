Самарцев приглашают пострелять из электронного оружия и пробежать кросс

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в фестивале примут участие граждане возрасте от 11 до 70 лет и старше, имеющие допуск врача.В субботу, 20 мая, с 14:00 до 19:00 заявлены бег на 60 м, 10 м; бег на 2 км, 3 км; кросс по пересеченной местности; смешенное передвижение; прыжок в длину с разбега (с места);метание спортивного снаряда 500 г, 700 г; метание мяча весом 150 г.В воскресенье, 21 мая, с 10:00 до 16:00 можно будет испытать себя в стрельбе из электронного оружия, рывка 16-килограммовой гири, сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу (о гимнастическую скамью); поднимании туловища из положения лежа на спине; подтягивании из виса на высокой (лежа на низкой) перекладине; наклонах вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (на полу).Более подробная информация представлена на сайте городского департамента физической культуры и спорта.