Самарцев приглашают посмотреть шведское кино

Фестиваль проводится в рамках визита в Самарскую область делегации посольства Швеции в Российской Федерации. 22 марта в 19.00 с приветственным словом к зрителям обратится советник по культуре посольства Стефан Ингварссон. Показы начнутся фильмом «Вторжение к Бергману» (16+), который представит один из его режиссеров Хюнек Паллас.В рамках открытия Дней шведского кино зрители смогут пообщаться с Палласом. 23 марта в 12.00 зрители смогут увидеть документальный фильм «Велосипеды против машин» (6+), 24 марта в 16.00 драму «Эго» (16+), 25 марта в 14.00 фильм «Астрид» (16+), а в 16.00 фильм «Чудо в деревне Вискан» (12+). Фильмы будут показаны на языке оригинала с субтитрами.