Самарцев приглашают посмотреть на Волгу с высоты птичьего полета

Открытие выставки приурочено к экологическому празднику - Дню Волги, зародившемуся в Нижнем Новгороде. Для того, чтобы снять прекрасные волжские виды от истока до устья, у художников ушло более трех лет и почти 60 тысяч км полета.По словам самих авторов выставки, задача выставки - дать людям пищу для размышления, чтобы, разглядывая красивые фотоснимки, они захотели сохранить это благолепие, и стали воспринимать природу как свой родной дом.